T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye-Finlandiya maçının oynanacağı stat açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 24 Mart'ta Finlandiya ile oynayacağı maç, Antalya Stadı'nda yapılacak

01 Aralık 2016 20:06

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile oynayacağı maç, Antalya'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Finlandiya arasında 24 Mart 2017 Cuma günü oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Antalya Stadı ev sahipliği yapacak.

A Milli Takım, geçen yıl hizmete giren Antalya Stadı'nda daha önce üçü hazırlık, biri resmi olmak üzere 4 karşılaşmaya çıktı. Bu statta oynanan özel maçlarda İsveç'i 2-1 ve Karadağ'ı 1-0 yenen milliler, Rusya ile 0-0 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, Antalya Stadı'nda yaptığı resmi müsabakada ise 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yı 2-0 mağlup etti.

 

ETİKETLER

Milli takımAntalyastatTürkiye Futbol Federasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24