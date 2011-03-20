-TÜRKİYE FINDIKTA LİDERLİĞİNİ KAPTIRMIYOR ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Tarım sektöründeki üretim değeri baz alındığında dünya sıralamasında 8. sırada bulunan Türkiye, fındıktan vişneye, kayısıdan incire, biberden nohuta, zeytinden domatese 24 ürünün üretiminde dünyada ilk beşte yer alıyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2009 yılı verilerine göre, 500 bin ton üretimiyle dünyadaki fındığın yaklaşık yüzde 61'ini üreten Türkiye fındık üretiminde dünya lideri. Dünyadaki toplam üretim ise 821 bin ton. Türkiye yaklaşık 193 bin ton vişne, 418 bin ton kiraz, 34 bin ton haşhaş (tohum), 661 bin ton kayısı üretimiyle de dünyada ilk sırada yer alıyor. İncir, mercimek, bal, antep fıstığı, kestane, hıyar, biber, kavun, karpuz üretiminde ise ikinci sırada bulunan Türkiye'de, dünyadaki incirin yüzde 20,62'si, mercimeğin yüzde 8,41'i, antep fıstığının yüzde 14,28'i üretiliyor. Yıllık, 562 bin tonu aşan nohut, 1 milyon 290 bin ton zeytin, 2 milyon 782 bin ton elma, 1 milyon 849 bin ton kuru soğan üretimiyle Türkiye dünya sıralamasında üçüncü durumda bulunuyor. Türkiye patlıcan ve domates üretiminde dördüncü, şekerpancarı ve altıntop (greyfurt) üretiminde ise beşinci sırayı alıyor. Verilere göre Türkiye aspir ve çavdar üretiminde altıncı, kütlü pamuk üretiminde yedinci, arpa üretiminde sekizinci, ayçiçeği ve susam üretiminde ise 10. sırada yer alıyor.