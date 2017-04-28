Türkiye Finans 'Selis' oluyor

Türkiye Finans'ın adı "Selis Katılım Bankası" olarak değiştiriliyor. Suudi Arabistan merkezli National Commercial Bank’ın yüzde 67,03 ile çoğunluk hisselerine sahip olduğu banka, önümüzdeki günlerde yeni ismi ve logosuyla tanıtılacak.

Çoğunluk hisselerinin Suudi Arabistan merkezli National Commercial Bank’ta (NCB) olduğu Türkiye Finans’ın başlarda Türkiye Finans-NCBTürkiye Finans gibi bir değişime gitmesi beklentisi vardı, ancak şimdi tamamen farklı bir isim üzerinde duruluyor.



Yeni Şafak’ın haberine göre, bankanın yeni adı Arapça’da düzgün, uyumlu ve akıcı anlamına gelen ‘Selis Katılım’ olacak. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarını geçtiğimiz yılın sonunda revize eden Türkiye Finans, önümüzdeki günlerde ‘Selis Katılım’ markası ve logosuyla tanıtıma çıkacak.



National Commercial Bank'ın 2008 yılında yüzde 67,03 hissesini satın aldığı Türkiye Finans, bu tarihten sonra değişim dönemine girdi. Toplam aktif büyüklüğü 37,6 milyar TL'ye ulaşan bankada Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın yüzde 10,57, diğer paydaşların ise yüzde 22,40 hissesi var.



286 şubesi olan bankanın 4 binden fazla çalışanı bulunuyor. Selis Katılım adıyla hizmet verecek banka, önümüzdeki günlerde tanıtılacak.