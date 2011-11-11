Türkiye finallere gitme şansını mucizelere bıraktı!

T24 - A Milli Futbol Takımımız Euro 2012 Elemeleri Play-off turu ilk maçında Hırvatistan'a 3-0 mağlup olarak finallere gitme şansını neredeyse yitirdi. Artık işimiz mucizelere kaldı.



2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Play-off turu ilk maçında Millilerimiz Türk Telekom Arena Stadı'nda Hırvatistan'ı ağırladı. Karşılaşmayı Hırvatlar 3-0 kazanırken, Ay-yıldızlılarımızın finallere gitme şansı mucizelere kaldı.



Karşılaşmada dakikalar daha 2'yi gösterdiğinde Hırvatistan Ivica Olic'in golüyle öne geçti. Ardından 32. dakikada Marijo Mandzukic'le farkı 2'ye çıkaran Hırvatlar, 51'de Vedran Corluka'nın golüyle maçın skorunu tayin etti: 3-0.





Emre, Hakan ve sabri rövanşta yok



Karşılaşma öncesi tam 9 futbolcumuz sarı kart sınırında bulunuyordu. Emre Belözoğlu, Arda Turan, Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu bu karşılaşmada sarı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü. Ay-yıldızlı takımımız Zagreb'deki mücadeleye bu dört oyuncudan yoksun çıkacak.



Rakip takımda ise Corluka maçın 35. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hırvat savunma oyuncusu da rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.





TÜRKİYE nasıl tur atlar?



15 Kasım 2011 Salı günü Zagreb'de oynanacak rövanş maçında, Millilerimizin Avrupa Şampiyonası Finalleri bileti alabilmek için sahadan en az 3 farkla galip ayrılması gerekiyor.



Maç 3-0 Ay-yıldızlıların lehie sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Onun dışındaki tüm skorlarda ise Hırvatistan Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.





Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç maçı izledi



Türkiye ile Hırvatistan arasındaki mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da izledi. Bakan Kılıç, UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile birlikte protokol tribününden karşılaşmayı takip etti.





Tribünlerde milli coşku



Biletleri maç öncesinde tükenen Türkiye-Hırvatistan mücadelesinde Türk Telekom Arena’nın tribünleri dolarken, soğuk ve yağışlı havaya rağmen maça gelen futbolseverler, yaşadıkları milli coşkuyla güzel bir atmosfer oluşturdu. Grup maçları aşamasında da milli takıma bu önemli turnuvaya katılması için destek veren futbolseverler, şampiyonaya gidebilmek için son aşama olan play-off turunun ilk maçında ay yıldızlıları yalnız bırakmadı. Taraftarlar üzerlerindeki formalar ve ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri kırmızı ve beyaz renklere bürüdü. Türk Telekom Arena’ya gelen futbolseverler, milliler ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren sevgi gösterilerinde bulunarak, futbolculara bu önemli maç öncesi destek verdi. Tribünlerde karşılaşma öncesi stat hoparlörlerinden çalınan marşlarla büyük bir coşku yaşandı. Tribünler, 10. Yıl Marşı’na hep birlikte eşlik etti.





Türk Telekom Arena "milli stat" oldu



(A) Milli Futbol Takımı’nın Hırvatistan mücadelesiyle 5. kez maç yaptığı Türk Telekom Arena, adeta "milli stat" oldu. Türk Telekom Arena’da daha önce yaptığı 4 maçtan 3’ünü kazanıp 1’ini yitiren Türkiye, özel maçta Estonya’yı 3-0 mağlup ederken, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan’ı 2-1, Azerbaycan’ı 1-0 yendi, Almanya’ya ise 3-1 kaybetti. (A) Milli Takım, Hırvatistan maçıyla birlikte Türkiye’deki son 5 maçını da Türk Telekom Arena’da oynamış oldu.





Medya ordusu



2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turundaki Türkiye-Hırvatistan mücadelesi Avrupa’nın da ilgi odağı olurken, karşılaşmayı adeta bir medya ordusu takip etti. Maça, 210’u muhabir ve yazar, 75’i foto muhabiri ve 36’sı kameraman olmak üzere, 69’u yabancı, 252’si Türk, toplam 321 medya mensubunun akredite olduğu bildirildi. Karşılaşma, Türkiye’de Star Televizyonu’nun yanı sıra Al Jazeera Sport 4, ANS TV, Arena Sport, Digi Sport, ESPN, EuroSport, HRT2, Russia 2, Sport 1, Sport 2, Sport TV2, SuperSport kanalları maçı çok sayıda ülkeye canlı yayımladı.





Hırvatistan cephesi



Hırvatistan Milli Takımı’nda sakatlığı geçen Corluka, Türkiye maçının kadrosuna dahil edilerek 11 kişilik kadroda yer aldı. Teknik direktör Slaven Bilic’in maç günü son durumuna bakıp karar vereceklerini söylediği savunma oyuncusu, kontrollerden sonra kadroya dahil edildi. Daha önce Beşiktaş’ta da forma giyen Hırvat futbolcu Gordon Schildenfeld, Türkiye’ye karşı play-off ilk maçında ülkesinin milli takımında 11 kişilik kadroda yer aldı. Az sayıda Hırvat taraftar takımlarını İstanbul’da yalnız bırakmazken, misafir seyirci tribününde 200’ü aşkın taraftar takımlarına destek verdi.





Kadınlar ve çocuklara ücretsiz bilet



Futbol Federasyonu’nun yaptığı uygulama doğrultusunda Türkiye-Hırvatistan mücadelesini kadınlar ve çocuklar ücretsiz izleme şansı buldu. Türk Telekom Arena’da kadınlara ve 16 yaş altı çocuklara doğu tribünden 414, 415 ve 416 numaralı bloklardan olmak üzere toplam 3 bin 270 kişilik yer ayrıldı. Karşılaşmayı izleyenler arasında Eskişehirspor Teknik Direktörü Michael Skibbe de yer aldı. Skibbe, maçtan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, karşılaşmanın 1-0 Türkiye lehine bitmesi temennisinde bulundu.







