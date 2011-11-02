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Dünya

Türkiye, Filistin'in üyeliğinden memnun ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 01:30

-Türkiye, Filistin'in üyeliğinden memnun ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'na (UNESCO) üyeliğine ilişkin karar tasarısının büyük bir çoğunlukla kabul edilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paris'te düzenlenmekte olan UNESCO Genel Konferansı'nda, dün yapılan oylamada, Filistin'in UNESCO'ya üyeliğine ilişkin karar tasarısının büyük bir çoğunlukla kabul edildiği anımsatılarak, ''Böylece Filistin UNESCO'nun 195. üyesi olmuştur. Türkiye, bu sonucu büyük bir memnuniyetle karşılamaktadır. Gelinen aşamada, Filistin halkını temsil eden Filistin Devleti'nin tanınması uluslararası camia için bir yükümlülük ve vicdani bir borçtur. UNESCO Genel Kurulu'na tam üye olarak kabul edilmekle, Filistin halkı uluslararası camiada hak ettikleri konumu elde etme yönünde önemli bir mesafe katetmiştir'' denildi. Açıklamada, Filistin'in UNESCO'ya üyeliğinin, bu ülkenin Birleşmiş Milletlere 23 Eylül'de yaptığı tanınma başvurusunu değerlendirmekte olan BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerine yönelik anlamlı bir mesaj olduğunun altı çizildi.

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