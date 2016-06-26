Türkiye, filede firesiz gidiyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB World League'de 5'te 5 yaptı. Türkiye, 2-0 geriye düştüğü maçta Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB World League'de 2. hafta maçlarını Mısır'ın başkenti Kahire'de oynuyor. Kahire'de ilk maçta Japonya'yı 2-0 geriden gelip 3-2 yenen Türkiye, 2. karşılaşmada Finlandiya ile karşılaştı.

İlk sette servis ritmini bulamayan milliler karşısında iyi hücum eden Finlandiya seti 25-19 kazandı. İkinci seti de Finlandiya 25-21 önde bitirdi. Filenin Efeleri üçüncü seti 25-21 kazandı. 4. sete de iyi başlayan taraf Finlandiya oldu. Setin büyük bölümünü önde götüren rakibi karşısında Milli Takım yine sonda toparlandı ve 19-19'da eşitliği sağladıktan sonra yine öne geçip seti 25-22 kazandı.

Tie break seti, Milli Takım'ın üstünlüğü ile başladı. 8-6 öne geçen millilerimiz karşısında Finlandiya pasör Tervaportti'nin sevisleriyle 8-8'de eşitliği sağladı. Set sonuna kadar eşitlikle gidilirken Milli Takım, Mustafa Koç'un servislerinde yakaladığı 4-0'lık seriyle seti 15-11, maçı da 3-2 kazandı.

Milli Takım'da Burak 20 sayıyla, Metin ve Gökhan 18'er sayıyla oynadı. Milliler 2. haftanın son maçında Mısır ile bugün saat 23:55'te karşılaşacak.