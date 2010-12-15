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TÜRKİYE FIFA'DA İRTİFA KAYBEDİYOR ZÜRİH (A.A)

15 Aralık 2010 16:18

-TÜRKİYE FIFA'DA İRTİFA KAYBEDİYOR ZÜRİH (A.A) - 15.12.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), aylık dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye'nin 2 basamak düşerek 31'inciliğe gerilediği sıralamada, 2010 Dünya Kupası Şampiyonu İspanya liderliğini sürdürdü. Hollanda ikinci sıradaki yerini korurken, geçen ay 4. sırada yer alan Almanya ise 3. sıradaki Brezilya ile yer değiştirdi. (A) Milliler'in 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki rakiplerinden Avusturya 46, Belçika 57, Azerbaycan 98, Kazakistan ise 138'inci sırada yer aldı.  Listedeki ilk 20 ülke şöyle: 1. İspanya (1) 2. Hollanda (2) 3. Almanya (4) 4. Brezilya (3) 5. Arjantin (5) 6. İngiltere (6) 7. Uruguay (7) 8. Portekiz (8) 9. Mısır (10) 10. Hırvatistan (9) 11. Yunanistan (11) 12. Norveç (12) 13. Rusya (13) 14. İtalya (14) 15. Şili (16) 16. Gana (17) 17. Slovenya (15) 18. ABD (24) 18. Fransa (21) 20. Slovakya (18)

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