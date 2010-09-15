-TÜRKİYE FIFA'DA 7 BASAMAK YÜKSELDİ ZÜRİH (A.A) - 15.09.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), aylık dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye'nin, 7 basamak yükselerek 21. sıraya çıktığı sıralamada, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, liderliğini sürdürdü. Hollanda ikinci sıradaki yerini korudu, geçen ay 4. sırada yer alan Almanya ise 3. sıradaki Brezilya ile yer değiştirdi. (A) Milliler'in 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki rakiplerinden Avusturya 1 basamak düşerek 61. sıraya, Belçika 14 basamak düşerek 62. sıraya, Kazakistan da 1 basamak düşerek 171. sıraya geriledi. Azerbaycan ise 3 basamak çıkarak 102. sıraya yükseldi. Listedeki ilk 20 ülke şöyle: 1. İspanya (1) 2. Hollanda (2) 3. Almanya (4) 4. Brezilya (3) 5. Arjantin (5) 6. İngiltere (7) 7. Uruguay (6) 8. Portekiz (8) 9. Mısır (9) 10. Şili (10) 11. Hırvatistan (14) 12. Yunanistan (12) 13. İtalya (11) 14. Norveç (22) 15. Sırbistan (13) 16. Slovakya (27) 17. Paraguay (15) 18. ABD (18) 19. Slovenya (19) 20. Gana (23) 21. TÜRKİYE (28)