T24 LogoT24 Logo
Spor

TÜRKİYE FIFA'DA 7 BASAMAK YÜKSELDİ ZÜRİH (A.A)

15 Eylül 2010 14:58

-TÜRKİYE FIFA'DA 7 BASAMAK YÜKSELDİ ZÜRİH (A.A) - 15.09.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), aylık dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye'nin, 7 basamak yükselerek 21. sıraya çıktığı sıralamada, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, liderliğini sürdürdü. Hollanda ikinci sıradaki yerini korudu, geçen ay 4. sırada yer alan Almanya ise 3. sıradaki Brezilya ile yer değiştirdi. (A) Milliler'in 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki rakiplerinden Avusturya 1 basamak düşerek 61. sıraya, Belçika 14 basamak düşerek 62. sıraya, Kazakistan da 1 basamak düşerek 171. sıraya geriledi. Azerbaycan ise 3 basamak çıkarak 102. sıraya yükseldi. Listedeki ilk 20 ülke şöyle: 1. İspanya (1) 2. Hollanda (2) 3. Almanya (4) 4. Brezilya (3) 5. Arjantin (5) 6. İngiltere (7) 7. Uruguay (6) 8. Portekiz (8) 9. Mısır (9) 10. Şili (10) 11. Hırvatistan (14) 12. Yunanistan (12) 13. İtalya (11) 14. Norveç (22) 15. Sırbistan (13) 16. Slovakya (27) 17. Paraguay (15) 18. ABD (18) 19. Slovenya (19) 20. Gana (23) 21. TÜRKİYE (28)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24