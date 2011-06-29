-TÜRKİYE FIFA'DA 7 BASAMAK YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), aylık dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye'nin 7 basamak yükselerek 23. sıraya yerleştiği listede, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya liderliğini sürdürdü. Sıralamadaki yükselişiyle en çok göze çarpan ülke, Meksika oldu. CONCACAF Altın Kupa'da şampiyon olan Meksika, 19 basamak birden yükselerek 9'uncu sırada yer almayı başardı. Meksika, 2007 Temmuz'undan bu yana ilk kez ilk 10 sırada yer aldı. FIFA sıralamasında, (A) Milliler'in 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki rakiplerinden Almanya 3, Belçika 35, Avusturya 65, Azerbaycan 112, Kazakistan ise 126'ncı sırada bulunuyor. Bir sonraki sıralama, 27 Temmuz'da açıklanacak. Listedeki ilk 10 ülke şöyle: 1. İspanya (1) 2. Hollanda (2) 3. Almanya (4) 4. İngiltere (6) 5. Brezilya (3) 6. İtalya (9) 7. Portekiz (8) 8. Hırvatistan (10) 9. Meksika (28) 10. Arjantin (5) (Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)