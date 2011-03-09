-TÜRKİYE FIFA'DA 32. SIRADA ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), aylık dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye'nin bir basamak düşerek 32'nci sırada yer aldığı listede, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya liderliğini sürdürdü. İspanya, Hollanda ve Almanya'dan oluşan ilk 3'ün değişmediği sıralamada, Arjantin bir basamak yükselerek 4. sıraya çıktı. Brezilya da bir basamak düşerek, 5. sıraya indi. Listede ilk 20'de yer alan takımlardan Hırvatistan 8'inci, İtalya 11'inci, Japonya 15'inci sıraya yükseldi. İtalya ve Norveç aynı puana ulaşarak, 11. sırayı paylaştı. İlk 20'deki tek Afrika takımı Gana, 16. sırada yer aldı. FIFA sıralamasında, (A) Milliler'in 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki rakiplerinden Almanya 3, Avusturya 61, Belçika 62, Azerbaycan 100, Kazakistan ise 132'nci sırada bulunuyor. Bir sonraki sıralama, 13 Nisan'da açıklanacak. Listedeki ilk 20 ülke şöyle: 1. İspanya (1) 2. Hollanda (2) 3. Almanya (3) 4. Arjantin (5) 5. Brezilya (4) 6. İngiltere (6) 7. Uruguay (7) 8. Hırvatistan (9) 9. Portekiz (8) 10. Yunanistan (10) 11. Norveç (11) İtalya (13) 13. Rusya (12) 14. Şili (14) 15. Japonya (17) 16. Gana (15) 17. Slovenya (16) 18. Fransa (19) 19. ABD (18) 20. Sırbistan (23) (Parantez içindeki rakamlar, ülkenin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)