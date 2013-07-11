Türkiye FIFA U20'de sınıfta kaldı

Türkiye ilk kez bir FIFA organizasyonuna ev sahipliği yaptığı 2013 U20 Dünya Kupası'nda seyirci sayısı değerlendirmesinde sınıfta kaldı. Geride kalan 50 maçı sadece 261 bin 509 seyirci izlerken, 2013 Türkiye maçlara en az ilginin gösterildiği şampiyona olarak tarihe geçti



Türkiye ilk kez bir FIFA organizasyonuna ev sahipliği yaptığı 2013 U20 Dünya Kupası'nda seyirci sayısı değerlendirmesinde sınıfta kaldı. Geride kalan 50 maçı sadece 261 bin 509 seyirci izlerken, 2013 Türkiye maçlara en az ilginin gösterildiği şampiyona olarak tarihe geçti.

21 Haziran'da başlayan ve 24 takımın 6 grupta mücadele ettiği U20 Dünya Kupası'nda Gana'yı 2 -1 mağlup eden Fransa ve Irak'ı penaltı atışları sonucu eleyen Uruguay cumartesi günkü final maçına çıkmaya hak kazandı.

Ancak Türk milli takımının da ev sahibi statüsünde katıldığı organizasyon, U20 Dünya kupaları tarihine 'en az seyirci sayısına sahip şampiyona' olarak geçti.

İstanbul, Kayseri, Trabzon, Rize, Gaziantep, Antalya ve Bursa'da düzenlenen organizasyonun tamamlanmasına final ve 3'üncülük, 4'üncülük maçı olmak üzere sadece 2 karşılaşma kalırken, FIFA verilerine göre geride kalan 50 maçı sadece 261 bin 509 seyirci takip etti. Maç başı seyirci ortalaması da 5 bin 230 olarak gerçekleşirken, Türkiye seyirci sayısı bakımından sınıfta kaldı.



Rekor Kolombiya ve Meksika'da



Son 18 şampiyonada seyirci rekoru 1 milyon 309 bin 929 ile Kolombiya 2011'de kırıldı. Maç başına seyirci ortalamasında liderlik ise 36 bin 99 seyirciyle Meksika 1983'ün oldu. Kolombiya, Mısır ve Kanada'da düzenlenen son üç şampiyonada 1 milyon seyirci barajı geçilirken, Türkiye 2013'teki seyirci sayıları FIFA yetkililerini adeta şoka uğrattı. Milli takımın maçlarına bile yeterli ilgi gösterilmezken, statlar bomboş kaldı. Son 9 şampiyonanın 24 takımla, diğerlerinin 16'şar takımla oynandığı U20 Dünya kupalarında seyirci sayıları ve maç başına ortalama seyirci rakamları şöyle:



Aasbaşkan Boyce sitem etmişti



FIFA Asbaşkanı ve U20 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Jim Boyce da, karşılaşmaları izlemek üzere geldiği Trabzon'da seyirci sayısının kendilerini mutsuz ettiğini belirtmiş, "Bu organizasyon Türkiye'nin almak istediği ilerideki organizasyonlar için bir basamak" diyerek adeta göz dağı vermişti. Seyirci sayısının yükseltilmesi için 12 yaş altı çocukların iki ebeveynleriyle maçlara ücretsiz girebilmesi için kampanyalar da yapıldı ancak sonuç alınamadı.