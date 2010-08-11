-TÜRKİYE FIFA SIRALAMASINDA YERİNİ KORUDU ZÜRİH (A.A) - 11.08.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) aylık dünya sıralaması açıklandı. Ağustos ayı listesinin ilk 13 sırasında herhangi bir değişiklik olmazken, Türkiye, 810 puanla 28. sıradaki yerini korudu. Listenin ilk sırasında 1883 puanla son dünya şampiyonu İspanya yer alıyor. İspanya'yı 1659 puanla Hollanda, 1524 puanla Brezilya takip ediyor. Listedeki ilk 20 ülke ve puanları şöyle: 1. İspanya 1883 2. Hollanda 1659 3. Brezilya 1524 4. Almanya 1464 5. Arjantin 1288 6. Uruguay 1152 7. İngiltere 1125 8. Portekiz 1062 9. Mısır 1053 10. Şili 988 11. İtalya 982 12. Yunanistan 975 13. Sırbistan 969 14. Hırvatistan 968 15. Paraguay 961 16. Rusya 956 17. İsviçre 940 18. ABD 931 19. Slovenya 917 20. Avustralya 911