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TÜRKİYE FIFA SIRALAMASINDA YERİNİ KORUDU ZÜRİH (A.A)

11 Ağustos 2010 14:45

-TÜRKİYE FIFA SIRALAMASINDA YERİNİ KORUDU ZÜRİH (A.A) - 11.08.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) aylık dünya sıralaması açıklandı. Ağustos ayı listesinin ilk 13 sırasında herhangi bir değişiklik olmazken, Türkiye, 810 puanla 28. sıradaki yerini korudu. Listenin ilk sırasında 1883 puanla son dünya şampiyonu İspanya yer alıyor. İspanya'yı 1659 puanla Hollanda, 1524 puanla Brezilya takip ediyor. Listedeki ilk 20 ülke ve puanları şöyle: 1. İspanya        1883 2. Hollanda       1659 3. Brezilya       1524 4. Almanya        1464 5. Arjantin       1288 6. Uruguay        1152 7. İngiltere      1125 8. Portekiz       1062 9. Mısır          1053 10. Şili           988 11. İtalya         982 12. Yunanistan     975 13. Sırbistan      969 14. Hırvatistan    968 15. Paraguay       961 16. Rusya          956 17. İsviçre        940 18. ABD            931 19. Slovenya       917 20. Avustralya     911

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