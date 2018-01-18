Türkiye, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 41\'inciliğe yükseldi.

FIFA\'nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada, Türkiye 1 basamak yükselirken, ilk 3 sırada değişiklik olmadı. Bir önceki sıralamada 1\'inci olan Almanya, 2\'nci olan Brezilya ve 3\'üncü olan Portekiz yerlerini korudular.

Sıralamada ilk 10\'a giren ülkeler şöyle:

1-Almanya 1602

2- Brezilya 1483

3- Portekiz 1358

4- Arjantin 1348

5- Belçika 1325

6- İspanya 1231

7- Polonya 1209

8- İsviçre 1190

9- Fransa 1183

10- Şili 1147