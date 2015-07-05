T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Türkiye,ev sahibi Yunanistan'ı 80-71 mağlup etti

05 Temmuz 2015 23:13

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında ev sahibi Yunanistan'ı 80-71 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada, Heraklion Arena'daki maça her iki takım da karşılıklı basketlerle başladı ve ilk çeyrek 16-16 sona erdi. İkinci çeyrekte daha etkili olan Türkiye, soyunma odasına 5 sayılık avantajla gitti: 31-36.

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere taşıyan Türkiye, final periyoduna 12 sayılık avantajla girdi: 44-56. Son çeyrekte ev sahibi takımın maça ortak olma çabası yeterli olmadı ve Türkiye, sahadan 80-71 galip ayrılarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi ay-yıldızlı ekipte 28 sayı kaydeden Furkan Korkmaz oldu.

 

ETİKETLER

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonasıu19

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24