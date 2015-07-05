Türkiye FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda üçüncü oldu

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında ev sahibi Yunanistan'ı 80-71 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada, Heraklion Arena'daki maça her iki takım da karşılıklı basketlerle başladı ve ilk çeyrek 16-16 sona erdi. İkinci çeyrekte daha etkili olan Türkiye, soyunma odasına 5 sayılık avantajla gitti: 31-36.



Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere taşıyan Türkiye, final periyoduna 12 sayılık avantajla girdi: 44-56. Son çeyrekte ev sahibi takımın maça ortak olma çabası yeterli olmadı ve Türkiye, sahadan 80-71 galip ayrılarak dünya üçüncülüğünü elde etti.



Karşılaşmanın en skorer ismi ay-yıldızlı ekipte 28 sayı kaydeden Furkan Korkmaz oldu.