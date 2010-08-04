-TÜRKİYE FAO'NUN ''BAŞARI ÖYKÜLERİ'' RAPORUNDA ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü'nün (FAO), tarım ve gıda alanında ciddi ilerlemeler kaydeden farklı ülkelerin başarı öykülerine yer verdiği ''Başarıya Giden Yollar - Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliğinde Başarı Öyküleri'' raporunda, Türkiye de yer aldı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç bölümden oluşan raporun ''Açlığın Yarıya İndirilmesi'' başlıklı bölümünde, Ermenistan, Brezilya, Nijerya ve Vietnam ile ilgili başarı öykülerine yer verildi. Cezayir, Malavi ve Türkiye ise ''Küresel Taleplerin Karşılanması için Tarımsal Dönüşüm'' başlıklı bölümde yer aldı. ''Küçük İşletmelerde Verimliliğin Artırılması'' bölümünde ise Endonezya, Meksika ve Sierra Leone'nin başarı öykülerine yer verildi. ''Başarıya Giden Yollar - Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliğinde Başarı Öyküleri'' raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde, Türkiye'nin batıdaki komşularına taze ve işlenmiş meyve ve sert kabuklu yemişler ihraç ettiği, tarımsal ürün listesinde binin üzerinde ürün yer aldığı, ülkenin tarımsal ihracat değerinin yılda yaklaşık yüzde 5 oranında büyüdüğü anlatıldı. Türkiye'nin 1990'lı yılların son yarısında makroekonomik stabilitesinin önemli ölçüde sarsıldığı belirtilen, raporda şöyle denildi: ''Ekonomik iyileşme ve ülkenin ekonomik beklentilerine ulaşmak açısından büyük bir gelişme yaşanmıştır. Bu süreci hızlandıran önemli sebeplerden bir tanesi, tarımsal kredi faizlerinde yapılan dikkate değer indirim olmuştur. 2000 yılında yüzde 59 düzeyinde iken bugüne geldiğimizde bu değer yüzde 17,5 değerlerine kadar gerilemiştir. Bu, kredi kullanımında 16 katlık bir artışla sonuçlanmış ve 2008 yılında 957 bin çiftçiye 5,64 milyar dolar sağlanmıştır.'' Küresel ekonomik bunalımın ortaya çıkarttığı zorluklar karşısında dahi tarım sektörünün 2009 yılının ilk ayında yüzde 4,3 ve ikinci yarısında ise yüzde 6,7 büyüdüğüne işaret edilen raporda, ''Destekleyici politika önlemleri ve seçimli kamu sektör yatırımlarının bir kombinasyonu yoluyla, Türkiye, aynı zamanda yurtiçi talebin büyük bir kısmını karşılarken, yüksek kıymetli niş ürünler için bölgesel pazarlardan yararlanabilen güçlü ve rekabetçi bir tarım sektörü geliştirmeyi amaçlamaktadır'' denildi. FAO raporunda Kırsal Kalkınma Destek Programı vasıtasıyla en uygun zamanda üretimi başlatarak geliri en yüksek seviyeye çıkarma konusunda çiftçileri yetkin kılan çalışmalar sergilendiği kaydedildi. Raporun ''Tarımsal Yayım'' bölümünde hükümetin 30 binin üzerindeki köyde çiftçilere ücretsiz danışmanlık vermek üzere 10 bin tarım danışmanını istihdam etmeyi planladığı, şimdiye kadar bunun 2 bin 500'ünün atandığı belirtildi. ''Sigorta'' başlıklı bölümde ise çiftçilerin ürünlerini koruyan tarım sigortaları sisteminin 2006 yılında başlatıldığı ifade edilerek, hükümetin sigortanın yüzde 50'sinin hibe şeklinde ödeneceğini taahhüt ettiği bilgisine yer verildi. Raporun, ''Kırsal alanda insan kaynağının geliştirilmesi'' bölümünde Türkiye Hükümetinin geliştirilmiş eğitim sistemleri ve tarımsal eğitim programları ile yöre halkına yatırım yaptığı, buradaki amacın, girişimcilik ve yenilikçiliği özendirerek Türkiye’nin kırsal alanında daha fazla tarım dışı istihdam fırsatının oluşturulması ve kırsal alanda yaşayan insanların sosyal alandaki motivasyonunu artırmak olduğu belirtildi.