-TÜRKİYE, FAİLLERİN YAKALANMASINI İSTİYOR ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Türkiye, Almanya'da Türk göçmenlere yönelik artan saldırıların faillerinin bir an önce yakalanmasını ve suçluların gerekli cezalara çaptırılmasını istedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son aylarda Almanya'nın birçok şehrinde Türk göçmenlere ait ev, cami ve derneklere karşı ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi saikleriyle işlenmiş olduğu izlenimi veren saldırılarda artış olduğuna dikkat çekildi. Berlin şehrinin Türk ve diğer göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln gibi bazı ilçelerinde son 10 gün içinde 10 kundaklama saldırısı meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, ''Bu hadiseler Almanya'daki vatandaşlarımızca korku ve endişe ile karşılanmakta ve tarafımızdan da dikkatle izlenmektedir. İlgili Alman makamlarının olayların faillerini bir an önce yakalayarak adalete teslim etmelerini ve suçluların gerekli cezalara çarptırılmalarını beklemekteyiz'' denildi. Açıklamada, ''bu tür eylemlerin Almanya'nın bugünkü ekonomik düzeye erişmesine önemli katkılar sağlamış olan ve halen de bu katkılarını sürdüren, ayrıca Almanya'daki barış, huzur ve istikrar ortamının korunmasına azami özeni gösteren Türk toplumuna karşı büyük bir haksızlık oluşturduğu'' ifade edilerek, şöyle devam edildi: ''Dost ve müttefik Almanya'nın huzur ve itibarını da hedef aldığını düşündüğümüz bu gibi saldırıların önlenmesinde, siyasetçilere ve medyaya önemli bir rol düştüğüne inanıyoruz. Gerek siyasetçilerin verdikleri beyanatlarda gerek medyanın yayınlarında göçmenlerle ilgili hususlara olumsuz ve önyargılı biçimde yer vermelerinin, Almanya'nın ayrılmaz bir parçasını oluşturan göçmenleri yabancı düşmanı gruplar karşısında hedef haline getirdiğini değerlendiriyoruz. Alman makamlarının bahsekonu saldırıların tekrarlanmaması amacıyla gerekli önlemleri alacaklarına, siyasetçilerin ve medyanın da bu hususta itinalı ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerine inanıyoruz.''