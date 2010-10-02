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Dünya

Türkiye Facebook yöneticisini şaşırttı

Facebook'un Teknoloji Başkanı Bret Taylor, Türkiye'deki kullacısı sayısının fazla olmasının ilgi çekici olduğunu söyledi.

02 Ekim 2010 03:00

T24 - Sosyal paylaşım ağı Facebook'un Teknoloji Başkanı Bret Taylor, Türkiye'deki kullacısı sayısının fazla olmasının ilgi çekici olduğunu söyledi.



ABD, İngiltere ve Endonezya’nın ardından Facebook kullanımında dünyada 4. sırada yer alan Türkiye’nin kendileri için önemli olduğunu belirten Facebook Teknoloji Başkanı (CTO) Bret Taylor, Türkiye’deki Youtube başta olmak üzere internet erişim yasaklarıyla ilgili olarak “Facebook felsefi olarak iletişime açıklıktan yana. Birçok ülkede varız ve uluslararası bir şirket olarak her ülkenin kanunlarına göre hareket etmeye çalışıyoruz” dedi. New York’ta düzenlenen Web 2.0 Expo’da konuşan Taylor, “Türkiye’nin Facebook’taki uygulamaların geliştirilmesinde belirleyici bir rolü var” dedi.

Bret Taylor, “Türkiye’de yüksek Friendfeed ve Facebook kullanıcısı var. Oldukça sosyal bir ülkesiniz. Bu çok ilgi çekici. Türkiye bizim başarımız için önemli bir ülke” diye konuştu.


Ürünlerin gelişimine rehberlik yapıyor

Friendfeed’in kurucusu ve eski Google çalışanı olan ve kısa bir süre önce Facebook’ta üst düzey yöneticilik yapan Taylor, Türkiye’de genç nüfusun yüksek olduğunu ve kullanıcı potansiyeli ile dikkat çektiğini belirterek, Türkiye gibi yoğun Facebook kullanılan ülkelerin ürünlerin gelişiminde rehberlik yaptığını söyledi.


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