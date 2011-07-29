-TÜRKİYE F1 TAKVİMİNDEN ÇIKARTILDI ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Formula 1 Takımlar Birliği Genel Sekreteri Simone Perillo, Türkiye'nin, 2012 yılı yarış takviminden çıkartıldığını söyledi. Perillo, Associated Press'e yaptığı açıklamada, gelecek yıl Türkiye'de yarışma düzenlenmeyeceğini, Bahreyn ayağının ise gelecek yılın takvimine tekrar dahil edileceğini söyledi. Hazırlanan takvime göre Bahreyn ayağı gelecek yıl Kasım ayında yapılacak ve bu durumda ilk yarış, bu sezon olduğu gibi Avustralya'da düzenlenecek. Bahreny Grand Prix'si, bu ülkedeki iç karışıklık nedeniyle bu yılın takviminden çıkartılmıştı. Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone'un, 2012 yılı için hazırlanan takvimin taslağını, fikirlerini beyan etmeleri amacıyla Macaristan'da Grand Prix'sinde takımlara ileteceği ve Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun yarış tarihlerini bu süreçten sonra onaylayacağı belirtiliyor.