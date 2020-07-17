Türkiye, F-35’in resmi internet sitesindeki küresel katılımcılar listesinden silindi

Rusya’dan alınan S-400 füzeleri nedeniyle ABD’nin Türkiye’yi F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarmasının ardından Türkiye, F-35’in resmi internet sitesindeki küresel katılımcılar listesinden de silindi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzelerine ait parçaların teslimatının 12 Temmuz 2019’da başlamasından beş gün sonra Türkiye’nin F-35 programına katılımının askıya alındığını açıklamış, daha sonra ABD Kongresi’nde 2020 yılı bütçesine ilişkin yetkilendirme yasasına Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü için S-400 füzelerinin Türkiye dışına çıkartılmasını şart koşan bir hüküm koymuştu.

ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkartma kararına karşın F-35’in resmi internet sitesi olan “f35.com”un “Küresel Katılım” başlıklı bölümünde Türkiye, ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç ve İngiltere ile birlikte “F-35 programının ilk dokuz ortak ülkesi” olarak sayılıyordu.

Ancak “Küresel Katılım” bölümü güncellendi ve Türkiye, ilk dokuz ortak ülke listesinden silindi. Diğer sekiz ülke “F35 programının ilk sekiz ortak ülkesi” olarak anılmaya başlandı.