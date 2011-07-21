-TÜRKİYE EYOF'A REKOR OYUNCU İLE KATILACAK TRABZON (A.A) - 21.07.2011 - Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na (EYOF) rekor sayıda oyuncu ile katılacak. Trabzon'un ev sahipliğinde 24-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda Türkiye, basketbol, hentbol, voleybol gibi takım sporlarının yanı sıra atletizm, bisiklet, judo, tenis ve yüzmede olmak üzere 9 branşta 140 sporcuyla mücadele edecek. Bu sporcuların 72'si erkek, 68'i kız sporculardan oluşuyor. -EN BAŞARILI SON OYUNLARDI- EYOF'da bugüne kadar düzenlenen 10 organizasyonun 8'ine katılan Türkiye, madalya sıralamasındaki en büyük başarısını en son Finlandiya'nın Tempere kentinde düzenlenen oyunlarda elde etmişti. Türk sporcular, toplam 38 ülkenin katıldığı Tampere 2009'da oldukça başarılı sonuçlara imza atarken, 4 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 11 madalyanın sahibi olmuştu.