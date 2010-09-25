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Dünya

TÜRKİYE ''EVET'' OYU VERDİ VİYANA (A.A)

25 Eylül 2010 00:45

-TÜRKİYE ''EVET'' OYU VERDİ VİYANA (A.A) - 24.09.2010 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel kurulundaki Türkiye heyeti başkanı Büyükelçi Tomur Bayer, genel kurulun bugünkü oturumuna ayrı ayrı sunulan, ''Orta Doğu'nun Nükleer Silahlardan Arındırılması'' ile ''İsrail'in Nükleer Yetenekleri'' başlıklı iki karar tasarısına  ''evet'' oyu verdiklerini belirterek, bunun da Türkiye'nin konuya genel yaklaşımı ve Orta Doğu sorununun barışçıl yöntemle çözümünden yana politikasıyla uyumlu olduğunu söyledi.  Bayer, UAEK Genel Kuruluna Mısır tarafından sunulan ''Orta Doğu'nun Nükleer Silahlardan Arındırılması'' konulu karar tasarısının geçen yılki genel kurulda kabul edilen tasarının aynısı olduğunu belirtti.   Bayer, genel kurulda yapılan oylamada karar tasarısının ''üzerinde büyük bir çekişme olmadan ve aleyhte hiç oy çıkmadan'' kabul edildiğini bildirdi.  Arap ülkelerinin sunduğu ''İsrail'in Nükleer Yetenekleri'' konulu karar tasarısının ise bu yılki genel kurulda reddedildiğine işaret eden Bayer, ''Oylamada birçok ülke kabul oyu verdiği halde az farkla reddedildi. Buna da saygı göstermek lazım'' diye konuştu. Türkiye'nin Orta Doğu'nun nükleer ve kitle imha silahlarından arındırılmasını ve barış ortamının gelmesini her zaman destekleyen bir ülke olduğunu ifade eden Büyükelçi Tomur Bayer, genel kurulda bugün ayrı ayrı oylanan iki karar tasarısına da ''olumlu oy verdiklerini'' kaydetti. Bayer, iki karar tasarısına verdikleri olumlu oyların ''Türkiye'nin konuya genel yaklaşımı ve Orta Doğu sorununun barışçıl yöntemle çözümünden yana politikasıyla uyumlu olduğunu'' belirtti. UAEK 54. Genel Kurul toplantısına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu kurum üyesi 151 ülkeden üst düzey diplomat ve nükleer enerji uzmanı olmak üzere çok sayıda delege katılıyor.

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