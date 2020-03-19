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Ekonomi

“Türkiye eve kapanınca bazı dijital pazar yerleri fahiş zam yaptı” uyarısı

19 Mart 2020 13:49

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, dijital pazaryerlerindeki bazı mağazaların halkın Koronavirüs salgınıyla eve kapanmasını fırsat bularak haksız zamlar yaptığı uyarısında bulundu.

Emre Ekmekçi, yaptığı açıklamada “Maalesef, dijital pazaryerleri üzerinden mağaza açarak satış yapan bazı işletmelerin, fiyatlarını yükselttiği gözlemlenmiştir. Piyasa normalleri dışında fiyatlama yapıldığı tespit edilen yüzlerce ürün, pazaryerlerine üye işletmelerin bilgisi dahilinde hali hazırda satışa kapatılmıştır” dedi.

Ekmekçi’nin verdiği bilgiye göre dijital pazar yerlerinde satıcı firmalar tarafından yapılan fiyat güncellemelerine sınırlamalar getirildi ve düzenli kontroller devam başlatıldı.

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