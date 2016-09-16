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Ekonomi

Türkiye, evcil hayvan maması ve aksesuarlarına 1 milyar lira harcadı

Evcil hayvam pazarı dünya çağında 150 milyar dolarlık hacme ulaştı

16 Eylül 2016 01:14

Türkiye’de 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan pet fuarı PETZOO’2016 öncesinden açıklamalarda bulunan Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneği Başkanı Selçuk Çetin, pet sektörünün dünya pazarında 150 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın sadece 56 milyar dolarının ABD kaynaklı olduğunu ifade etti.

Fuara 5 yıldan bu yana katılımcı ve ziyaretçi sayısını ciddi ölçüde arttığını dile getiren Selçuk Çetin, “Türkiye’de de geçtiğimiz yılı mama ve aksesuar satışından 1 milyar dolar ciro elde edildi. Türkiye pazarı her yıl ortalama yüzde 15 civarında büyüme yakalıyor. Sektörün büyüme hızı daha çok e-ticaretten geliyor. Mağazacılık alanında da her geçen gün artan bir ivme yakalandı. Türkiye genelinde 3 bin 500 pet mağazası ve 1100 pet kliniğinin yanı sıra hayvan çiftlikleri, barınaklar ve pet otelleri faaliyet gösteriyor” dedi.

 

14 milyon hanede

 

Geçen yıl Almanya’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük pet fuarına 22 Türk şirketin katıldığını ve uluslararası fuar organizasyonlarına katılım sağlanarak iç pazarın büyümesine büyük ölçüde katkı sağlandığını ifade eden Çetin, buna aynı zamanda her geçen gün artan evcil hayvan bakımına ilişkin talebin de neden olduğunu belirtti. Tam olarak bir istatistik bilgisi olmasa da bugün hane bazında, özellikle büyük şehirlerde 14 milyonun üzerinde bir rakam tahmin ettiklerini söyleyen Çetin, bu evlerde kedi,köpek, kuş, akvaryum gibi evcil hayvan varlığından söz etmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Fuara bu yıl 100 kurum ve kuruluşun katılacağını belirten Çetin, 50 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi.

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