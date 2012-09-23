Türkiye ev eşyasına 6 ayda 42 milyar lira harcadı

Bu yılın ilk yarısında mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerine 42 milyar liradan fazla harcandı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ''Yerleşik ve Yerleşik Olmayan Hanehalklarının Yurtiçi Tüketimi'' araştırması sonuçlarına göre; yurtiçinde yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri tüketimi 2011'in ilk yarısında 39 milyar 474 milyon 115 bin lira iken, 2012'nin ilk yarısında bu rakam yüzde 7,3 artışla 42 milyar 348 milyon 375 bin liraya yükseldi.

Yılın ilk 6 ayına denk gelen 182 günde mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerine günlük ortalama 232 milyon liradan fazla harcandı.

Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, harcamalar arttıkça alışverişte karşılaşılan sorunların da arttığına dikkati çekerek, tüketicilere haklarını korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çakar, bazı firmaların genelde tüketicilerin istekleri doğrultusunda değil de, çıkarları doğrultusunda davrandıklarına işaret ederek, ''Firmalar genelde tüketicilerin istediklerini değil de, işlerine geldikleri gibi davranıyorlar. Bazı firmalar, haklarını yeterince bilmeyen vatandaşları kolaylıkla yanıltıyor'' dedi.

Vatandaşların ister mobilya ister ev eşyası olsun, aldıkları ürünlerin ayıplı mal çıkması durumunda ürünün tamiri, ücret iadesi yada malın değişimi gibi haklarının olduğunu vurgulayan Çakar, ''Mal ayıplıysa firma tüketicinin istediklerini yerine getirmek zorundadır. Tüketici ister ücret iadesi ister ürünün tamirini, dilerse de değişimini isteyebilir. Firmalar tamir yönünde ısrara gitseler de böyle bir zorunluluk yok, tüketici istediği yolu seçmekte serbest'' diye konuştu.

Çakar, ayıplı çıkan bir malın 20 günlük tamir süresi olduğunu ifade ederek, ''Tamir 20 gün içinde yapılmak zorundadır. Ama biz tüketicinin ürünün tamirini istemesinden yana değil, değiştirilmesini istemesinden yanayız'' dedi.

Satın alınan ürünlerin ayıplı olmaması dışında mazeretsiz olarak geri iade edilemeyeceğini söyleyen Çakar, ürünün ancak kusurlu olması durumunda bu hakkın kullanılabileceğini vurguladı. Çakar, elektronik ortamda, telefon gibi kanallarla yani mesafeli alışverişlerde tüketicinin, üründen ister ayıplı olsun ister olmasın 7 gün içerisinde cayma hakkı bulunduğunu kaydetti.