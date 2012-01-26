-Türkiye Eurovision'da ikinci grupta BAKÜ (A.A) -26.01.2012 - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Eurovision şarkı yarışmasının resmi tanıtımı ve yarı final kura çekimi yapıldı. ''Buta Palace''da yapılan yarı final kura çekiminde, ilk gruba 18, ikinci gruba ise 19 ülke seçildi. İkinci grupta yer alan Türkiye, finallerde yarışmak için ikinci gruptaki diğer 18 ülke ile yarışacak. Türkiye'nin yer aldığı ikinci grupta yarışan diğer ülkeler şöyle: Sırbistan, Hollanda, Portekiz, Makedonya, Belarus, Malta, Ukrayna, Ermenistan, Bulgaristan, İsveç, Gürcistan, Slovenya, Estonya, Slovakya, Hırvatistan, Norveç, Litvanya ve Bosna Hersek. Tanıtım gecesinde, Almanya'nın Düsseldorf şehrinin valisi Dirk Elbert, şarkı yarışmasının temsili anahtarını Bakü valisi Hacıbal Abutalıbova'ya takdim etti. Eurovision şarkı yarışmasının logosunun tanıtıldığı ve Bakü'yü anlatan kısa filminin gösterildiği gecede, yarışmada daha önce birincilik kazanan Ruslana, Alexander Rybak, Lena Meyer, Eldar ve Nigar ikilisi de küçük bir konser verdi.