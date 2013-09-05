Türkiye Eurobasket'e mağlubiyetle başladı

Milliler, Eurobasket 2013’e şok bir yenilgiyle başladı. D Grubu’ndaki ilk maçında Finlandiya ile karşılaşan ay yıldızlılar, 19 sayı geriye düştüğü maçta farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başarmasına rağmen rakibine 61-55’lik skorla yenildi.



12 Dev Adam, Eurobasket 2013 D Grubu’ndaki ilk maçında Finlandiya ile karşılaştı.

NTV Spor ve NTVSpor.net’ten canlı yayınlanan maça hücumda tutuk başlayan ay yıldızlılar, ilk dakikalarda skor üretmekte zorlandı. İlk 4.5 dakika içinde 5-0 geriye düşen 12 Dev Adam, Ender Arslan ve Emir Preldzic’in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla ayakta kaldı. Milliler ilk çeyrekte iyi savunma yapmasına rağmen ilk çeyreği 10-8 geride kapattı.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Emir Preldzic’in 3 sayılık basketiyle 13-10 öne geçen ay yıldızlılar, Finlandiya’nın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlere engel olamadı ve periyotun son 5 dakikasına 19-15 geride girdi. Milliler sayı üretmekte zorlanırken, Finlandya yüksek yüzdeyle şut kullanmaya devam ederek farkı çift hanelere taşıdı ve soyunma odasına da 32-19 üstün gitti.

İkinci devrenin ilk dakikalarında da düşük şut yüzdesiyle hücum eden milliler, savunmada etkili olmasına rağmen arayı kapatma şansını kullanamadı. 3 sayılık atışlardaki yüksek yüzdesini ikinci yarıya da taşıyan Finladiya ilk 5 dakika içinde skoru 42-24’e getirerek farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Kerem Gönlüm ve Ender Arslan ile pota altından sayılar üreten ay yıldızlılar, fark bir ara 19 sayıya kadar çıkmasına rağmen çeyreğin bitimine 20 saniye kala Hidayet Türkoğlu’nun kaydettiği 3 sayılık basketle farkı 11 sayıya indirdi. Finlandiya son periyota 49-38 önde girdi.

Son çeyreğe 3 sayılık basketle giren Finlandiya’ya pota altından üst üste bulduğu basketlerle cevap veren ay yıldızlılar, skoru 52-44 yaparak farkı tek hanelere çekti. Yaptığı sert savunmayla Finlandiya’ya sayı şansı tanımayan milliler, bitime 5.5 dakika kala farkı 5 sayıya indirdi: 52-47. Salin’in uzak mesafeden kaydettiği 3 sayılık basketle moral kazanan Finlandiya, farkı yeniden 10 sayıya çıkardı.

Kalan 3.5 dakikalık bölümde yeniden geri gelmeyi başaran ay yıldızlılar, bitime 25 saniye kala skoru 57-55’e getirerek farkı 2 sayıya indirmeyi başardı. Son hücumda Hidayet Türkoğlu ile skor üretme şansını kullanamayan milliler, Finlandiya’ya 61-55’lik skorla mağlup oldu.

Milli Takım’da Ender Arslan’ın 12 sayı, 5 asisti ile Kerem Gönlüm’ün 11 sayı 7 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi. Finlandiya’da Koponen 12 sayı, 9 ribaund, Salin de 12 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle galibiyette kilit rol oynadı.