Türkiye EURO 2024'ü neden alamadı?

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi. Spor basını ve yazarların ortak görüşü ise Türkiye'nin kaybetmesinin en büyük nedeni UEFA Başkanı Aleksender Ceferin'in 'gece operasyonu'.

Spor basınında ve spor yazarları arasında Türkiye'nin EURO 2024'ü kaybetmesinin en büyük nedeni masa başı operasyonlar olarak görüldü. Manşetlerde, başkan adaylığı sırasında TFF'den en büyük desteği gören Ceferin'in kaybetmemizin bir numaralı aktörü olduğu yer alırken, spor yazarları da köşelerinde durumu şöyle değerlendirdi:

"Bizi yarı yolda bıraktı"

Rüştü Reçber - Hürriyet

UEFA Başkanı Ceferin’in seçilmesinde TFF büyük destek verdi ama o bizi yarı yolda bıraktı. Üzgünüz ama kaybetmedik çünkü kaybedecek hiçbir şey yapmadık.

"Bu oylama sistemi acilen değişmeli"

Uğur Meleke - Hürriyet

Bu oylama sistemi acilen değişmeli. Kıta sosyolojisini, siyasetini etkileyen böyle kritik bir krarı sadece 16 seçkinin uhdesine teslim ederseniz; böyle geceyarısı operasyonları iddialarının gölgesi de oluşur seçimde.

"Bu işe hep UEFA’nın kazancıyla bakılmamalı"

Kenan Başaran - Hürriyet

Misal Güney Afrika’nın kriterleri çok mu uygundu da 2010 Dünya Kupası’nı aldı? Ama iyi ki aldı çünkü Afrika çok şey kazandı. Bu işe hep UEFA’nın kazancıyla bakılmamalı. Kararda Almanya’nın futboldaki gücü, sponsorlar ve Ceferin’in koltuğu koruma amacı da etkilidir.

"Türk futbolunda Avrupa düzeyindeki marka bilinirliği yerle bir olur"

Serhat Ulueren - Vatan

Eleştiri gerekirse; Almanlar’ın Beckenbauer’i, Rummenigge’si Matheus’u ve şu an oynayan Müller’i var. Bizim de Arda Turan’ımız, Barcelona gibi bir dünya markasını çalışmadığı ve ayak uyduramadığı için terk edip evine dönerse dünya çapındaki yıldızları yetiştirmeyip bu uğurda emek harcamayıp ucuz yabancılar alırsak Türk futbolunda Avrupa düzeyindeki marka bilinirliği yerle bir olur.

"TFF’nin desteğini unutamam” diyen Slovenyalı futbol adamı..."

Ersin Düzen - Vtaan

Hemen her platformda ”TFF’nin desteğini unutamam” diyen Slovenyalı futbol adamı, daha önce ülkemizi tercih edeceklerini açıklayan 5 icra kurulu üyesinin kararını birebir temaslarla değiştirdi.

"Bizde hangi eksik hangi risk varsa aynı ihtimaller Almanya için de geçerliydi"

Şansal Büyüka - Milliyet

Bir atasözünü değiştirerek işin yorumunu yapayım; “UEFA bir tiyatroya benzer... En kötü insanlar en iyi rolleri oynayıp en iyi koltuklarda otururlar.” Lafı uzatmaya gerek yok. Elbette eksiklerimiz elbette risklerimiz vardı. Ama üç aşağı beş yukarı bizde hangi eksik hangi risk varsa aynı ihtimaller Almanya için de geçerliydi.

"Neyimiz sulu, neyimiz kuru?"

Atilla Gökçe - Milliyet

Almanya, belki de yazılı kağıdı dikkatlice okunmadan- incelenmeden kanaat notuyla sınıfı geçti, diplomasını aldı. Ekranlara kilitlendiğimiz saatler geride kaldı. Acilen ayağa kalkıp hep birlikte aynalara bakalım. Neremiz eğri, neremiz doğru, neremiz yetersiz? Neyi yanlış yaptık? Nerde eksik- nerde fazlayız? Neyimiz sulu, neyimiz kuru? Organizasyonu kaybettik, şimdilik. Bu tür organizasyonları gelecekte daha yetkin, daha zengin programlarla gerçekleştirebiliriz.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Ceferin ise Türkiye'ye neden verilmediğini şöyle anlattı; “Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO2024 bekliyorum. Değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye’nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı.”

"Madem bu kadar problemli ülkeyiz bu finalleri niye bize verdiler"

Rıdvan Dilmen

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, canlı yayında kararı değerlendirdi. Dilmen, "Tutarsız olarak görüyorum çünkü 2019 Süper Kupa Finali Türkiye'de oynanacak. 2020 Şampiyonlar ligi finali de Olimpiyat Stadında oynanacak. Madem bu kadar problemli ülkeyiz bu finalleri niye bize verdiler. Açıkçası ben yüzde 50'nin çok altında bir oy alacağımızı bekliyordum. Benim için sürpriz olmadı. Zaten UEFA'nın verdiği raporda çok adaletsizdi. Mesela Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'la ilgili bir rapor hazırlanmamıştı" dedi.