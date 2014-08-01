Türkiye, EURO 2015'e talip oldu

Ukrayna'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle EURO 2015'e talip olan 8 ülke arasında Türkiye de bulunuyor.



FIBA Avrupa'nın internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, Litvanya ve Polonya'nın EuroBasket 2015'e evsahipliği yapmak için başvuruda bulunduğu ve talep sayısında 2002'den bu yana en yüksek rakama ulaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, 31 Temmuz'da sona eren başvurusu süresine kadar turnuvanın belli aşamalarına veya tümüne evsahipliği yapmak adına ilk olarak 16 ülkeden başvuru alındığı ve görüşmelerin ardından 8 ülke ile uzlaşma sağlandığı belirtildi.

FIBA'nın değerlendirme komisyonu evsahipliği başvurusunda bulunan ülkelerin spor merkezlerine önümüzdeki haftalarda kontrol amacıyla ziyaret edecek ve turnuvaya evsahipliği yapacak ülkeyi kesin olarak belirlemek için eylül ayında olağanüstü genel kurul toplantısı düzenleyecek. EuroBasket 2015, 5-20 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenecek.

FIBA Avrupa'nın haziran ortasında göreve atanan yeni yönetim kurulu, EuroBasket 2015'e evsahipliği yapması önceden kararlaştırılan Ukrayna'da son dönemlerde yaşanan iç karışıklıklar ve istikrarsız ortam nedeniyle organizasyonun federasyona üye diğer ülkeler tarafından düzenlenmesine karar vermişti.