Türkiye, Euro 2012'ye veda etti!

T24

Hiddink: Bunun son maçım olması yüksek ihtimal



İlk aday avcı







Emre bırakacak



Milli formaya hasret kalacaklar



2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off turunda Türkiye, sahasında 3-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Hırvatistan ile 0-0 berabere kaldı ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma umutlarını Zagreb'te bıraktı.İlk maçta Milli Takım'a pozisyon bile vermeyen Hırvatistan, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı travmanın da etkisiyle maça tedirgin başladı.Maçın henüz 5'inci dakikasında çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadık. Selçuk İnan'ın ortasında top direkten döndü, dönen topa müsait durumda vuran Kazım, kaleci Pletikosa'yı geçemedi.İlk maçın aksine Ay-yıldızlılar, daha hırslı ve istekliydi. Hırvatistan ise oyunu sahasında kabul ederek, ilk maçta olduğu gibi hızlı ataklarla pozisyon aradı.Ancak ilk 15 dakikanın ardından maçta tempo giderek düştü. Uzun Hırvat savunmasının arasında Umut ve Kazım, giderek kayboldu. Hırvatlar da sadece duran toplarda etkili olabildi.Türk Telekom Arena'daki maçın aksine daha kontrollü oynayan Milli Takım, ilk devrenin ilerleyen dakikalarında ise etkinliğini yitirdi. Oyunda üstünlüğü ele alan Hırvatistan, devre sonuna doğru ciddi bir baskı kurmasına rağmen, ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.Mücadelenin ikinci yarısı da düşük bir tempo ile başladı. Genelde topa hakim olan Türkiye, turu getirecek goller için bir türlü istediği ve arzuladığı gol pozisyonlarını üretemedi. İlk yarıda kontra ataklarla etkili olmaya çalışan Hırvatistan ise ikinci yarıda tamamen zaman geçirmeye yönelik bir anlayışla mücadele etti.İkinci yarının 64'üncü dakikasında ise Milli Takım, önemli bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı. Ceza sahası dışından Hamit Altıntop'un sert şutu, direğin hemen yanından auta gitti.Zaman zaman gelişen Hırvatistan atakları ise tehlikeli olmamasına rağmen, bu pozisyonlarda kaleci Sinan Bolat ve genç defans oyuncusu Ömer Toprak'ın başarılı müdahaleleri tehlikelerin büyümesine engel oldu.Maçın son dakikaları yaklaşmasına rağmen mücadelesini sürdüren Milli Takım, ilk maçta sahasında aldığı 3-0'lık mağlubiyete rağmen oyun disiplininden maç boyunca kopmadı. Tüm eksiklerine ve ilk maçın moral bozukluğuna rağmen savaşan Milli Takım, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası hayallerine veda etti. Hırvatlar ise play-off turunu geçerek, Euro 2012 finallerine katılma şansını elde etti.Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Hiddink, "Başka oyuncularımız da var bizim. Hiçbir zaman pişmanlık duymuyorum. Ömer Toprak, Mehmet Ekici, Gökhan Töre, Sinan Bolat, bu isimleri kullandık. Sinan Bolat mükemmel bir maç çıkardı. Hem taktiksel olarak, hem de mental anlamda iyi bir maç çıkardılar" ifadelerini kullandı.Basın mensubunun "Galiba bu takımın başındaki son maçınızdı" ifadesi üzerine Guus Hiddink, "Bunun olması yüksek bir ihtimal" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Almanya'nın üstesinden gelemedik. Play-off yoluyla finallere gitmeye çalıştık ama bu olmadı. Yine de kadromuza gelecek vaad eden oyuncuları kattığımız için memnunum. Defansın göbeğinde oynayan oyuncularımızdan memnun kaldım. Töre ve Kazım'ın gayretleri, Umut'un çabası, Caner'in de ilk yarıdaki performanslarından memnunm. Bu kadro Türk Milli Takımını ileriki yıllarda götürebilecek bir kadro" sözleri ile konuşmasını sona erdirdi.Guus Hiddink'in görevden alınmasından sonra takımın başına getirilmesi düşünülen ilk isim, Abdullah Avcı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü ile bir toplantı yapacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, tecrübeli teknik adamdan olumsuz bir yanıt alması halinde alternatif isimler olarak düşündüğü Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ile masaya oturacak.Daha önce 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında milli takımı bırakacağını açıklayan Emre Belözoğlu da milli formaya veda ediyor.. Emre, Azerbaycan'a mağlup olduğumuz şu açıklamayı yapmıştı: "Açıkçası Türkiye'de belki bu bir ilk olacak ama bu şampiyona sonrasında milli takımı bırakmayı çok ciddi bir şekilde düşünüyorum. Bir kaç tane dostumla görüşüp milli takımı bırakma kararını vereceğim. Öncelikle ailemle görüşmem lazım, böylesine üzgünken yanlış da konuşmak istemiyorum ama 2012'den sonra böyle bir kararım var."A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ile Galatasaraylı stoperler Servet Çetin ile Gökhan Zan da bir daha milli takıma dahil edilmeyecekler.