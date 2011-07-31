Türkiye Esad'ın samimiyetini sorguluyor

T24 - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de yaşanan son olayların, barışçıl çözüm niyetinin ve samimiyetinin sorgulanmasına neden olduğu belirtildi.



Suriye'de son birkaç aydır devam eden olayların, bugün, başta Hama kenti olmak üzere 100'ün üzerinde ölüme neden olduğu haberleri geldi.



Bu ortamda, Dışişleri Bakanlığı da Suriye'deki olaylarla ilgili bir açıklama yaptı ve uluslararası kamuoyu gibi Türkiye'nin de yaşananları yakından ve sabırla takip edildiği belirtildi.



Açıklamada, mevcut gelişmelerin, Suriye yönetiminin meselenin barışçı yollardan çözümü konusundaki niyetini ve samimiyetini sorguya açtığı belirtildi.





Açıklamada şöyle denildi:



"Türkiye, dost ve kardeş Suriye halkının haklı ve meşru taleplerinin karşılanması için vaat edilen reformların en yakın zamanda hayata geçirilmesini, meseleye diyalog yoluyla ve barışçı yöntemlerle çözüm bulunmasını temenni etmekte ve bu amaçla sabırla beklemekteydi.



Bu süreçte Türkiye, Suriye yönetimi ile yakın temas halinde olmak, Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve reform bağlamında her türlü yapıcı katkıyı sağlamak için bütün imkanlarını seferber etmiştir. Ancak, Suriye'de maalesef şiddet olaylarının ve can kayıplarının artarak devam ettiğini görmekteyiz.



Humus, Deir Ezzur, Dara'da devam eden ve bu sabah da olayların başladığı tarihten bu yana şiddetten uzak durma ve yönetim ile diyalog çabasında olma gayreti gösteren Hama sakinlerine karşı başlatılan operasyonlarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu öğrendik.



Türkiye, mübarek Ramazan ayında barış ve huzur dolu bir ortam yaratılması için çalışılmasını beklerken, mübarek Ramazan ayının hemen arefesinde yaşanan bu gelişmelerden, bütün İslam dünyası ile birlikte derin hayal kırıklığı ve üzüntü duymuştur.



Söz konusu operasyonların Suriye'de asayişin sağlanmasına herhangi bir katkısı olmadığı gibi, yapılması gereken reformlara ilişkin süreci de son derece olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür operasyonlar ve şiddet çözüm değil, çözümsüzlük getirmektedir. Suriye yönetimi bu gerçeği artık idrak etmelidir.



Mevcut gelişmeler, Suriye yönetiminin meselenin barışçı yollardan çözümü konusundaki niyetini ve samimiyetini sorguya açmaktadır.



Türkiye, Suriye hükümetine operasyonlara son vermesi, çözüm için siyasi yöntemlere, diyaloğa ve barışçı girişimlere yönelmesi çağrısını bir kez daha tekrarlamaktadır.''





ABD: REJİMİN GERÇEK YÜZÜ



ABD Başkanı Obama da, Suriye hükümetinin Hama'da kendi halkına karşı sergilediği şiddet nedeniyle dehşete düştüğünü belirterek, Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin izole edilmesi konusunda, diğer devletler ile birlikte çalışacaklarını bildirdi.



Başkan Obama, Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamasında, ''Hama kentinden gelen raporlar, dehşete düşürücü ve Suriye rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor'' ifadesini kullandı.



Obama açıklamasında şöyle dedi: ''Demokratik geçiş süreci ilerledikçe, Suriye daha iyi bir yer olacak. ABD, Suriye rejimi üzerindeki devam eden baskısını artıracak, Esad hükümetini izole etmek için dünyada diğerleri ile birlikte çalışacak ve Suriye halkından yana olacak'.'