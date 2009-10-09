Türkiye-Ermenistan maçı ücretsiz

Atatürk Stadı'nda çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Harput, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye-Ermenistan milli maçını, iki ülke arasındaki ilişkilerde devam eden açılım politikalarına önemli bir ivme kazandıracak yeni bir devrin başlangıcı olarak gösterdi.







Harput, huzur ve güven içerisinde centilmence oynanacak bir müsabakayla, Bursa'dan tüm dünya kamuoyuna olumlu mesajlar verilmesi için her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.

Maçta, 2 bin 500-3 bin arasında polisin görev yapacağını belirten Harput, Türk bayrağı ve bayrağı temsil eden kırmızı-beyaz renkleri taşıyan atkı ve kaşkol benzeri kıyafetler dışında, hiçbir afiş, döviz ve pankartı stada sokmayacaklarını vurguladı.

Harput, bilet satışlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle temasta olduklarını dile getirerek, "Biletlerle ilgili yanlış olmaması için şu an itibarıyla biletlerin ücretsiz olarak kontrollü şekilde dağıtılması üzerinde duruluyor. Büyük ihtimalle böyle gerçekleşecek" dedi.

Maçla ilgili Bursaspor taraftar temsilcileriyle görüştüğünü anlatan Harput, "Devletimizin ve Bursa'nın yüzünü kızartacak, başını öne eğecek bir hareket ne yapar, ne müsaade ederiz" diye söz veren Bursaspor taraftarlarına güvendiğini ifade etti.

Vali Harput, Azerbaycan vatandaşlarının maçı Azerbaycan bayraklarıyla seyretmek istediğini belirterek, "Bu konuda bazı Azeri dernekleri ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu marifetiyle bir kısım Azeri öğrencilerin ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin, bu müsabakaya Azerbaycan bayraklarıyla katılmak istedikleri, Bursa'dan da bazı vatandaşlarımızın bu yönde onlarla beraber katılmak istediklerini ifade ettiler" dedi.

Azerbaycan bayraklarına yasak

Harput, bu talep karşısında teşekkür ederek, "Bu Azerbaycan'la Türkiye'nin işbirliği halinde yürüttüğü bir mücadele değil. Dolayısıyla Azerbaycan bayrağıyla gelinmesi fevkalade yanlış olur. Bir kısım provokatörlerin yanlış istikametlere çekerek, bu iki ülke arasında oluşan olumlu havanın bozulmasına ve bundan her iki ülkenin de zarar görmesine yol açabilir. Eğer siz bizi seviyorsanız, bu konudaki talebinizden katiyen vazgeçin. Eğer siz gelmek istiyorsanız, gelin, bizim vatandaşlarımız arasında, elinizde Türk bayrağıyla ve Türkiye'nin sembolleriyle katılın. Türkiye dışında Azerbaycan ile ilgili hiçbir slogan ve mesajın yer almayacağı bir biçimde bu müsabakada yer alırsanız, gönlümüz ve kapımız size açık. Ama Azerbaycan bayrağı veya başka türlü flama ve sloganlarla buraya gelip, maç seyretmeye müsamaha göstermeyeceğiz ve müsaade etmeyeceğiz" dediğini aktardı.

Bugüne kadar Azerbaycan'la Türkiye arasındaki "İki devlet, tek millet" anlayışının bugünden sonra da sürdürüleceğini dile getiren Harput, "Azerbaycan'ın Ermenistan ile olan sorunlarının çözümünde, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesi, önemli bir katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla burada sergilenecek yanlış bir tavır, oradaki ilişkilerin de bozulmasına, sorunların daha da büyümesine yol açacaktır" diye konuştu.

Harput, internet ortamında Azerbaycan bayraklarıyla stat önünde toplanılıp, eylem yapılacağı mesajının dolaştığının hatırlatılması üzerine, "Buna katiyen müsaade etmeyeceğiz. Birileri provokasyon yaparak, devletin güvenlik kuvvetlerini bu konuda zor kullanma gibi bir duruma mecbur bırakmasınlar, masum insanları suç olacak davranışlara itmesinler ve maçın olumlu, olgun havasını lekelemesinler" dedi.

İstanbul'dan Ermeni asıllı bir grubun maça gelmek istediği yönünde duyum aldıklarını da dile getiren Harput, "Böyle bir talep olursa, tabii ki müsabaka herkese açık. Onlar da gelir, müsabakayı izlerler" dedi.