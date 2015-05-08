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'Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde hiçbir zaman 1915 olaylarına ilişkin iddiaları ön şart olarak sunmadık'

Ermenistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin hiçbir zaman Türkiye'den toprak talebinde bulunmadığını söyledi

08 Mayıs 2015 02:10

Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan, Washington ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan'ın Türkiye'yle ilişkileri normalleştirmek için hiçbir zaman 1915 olaylarına ilişkin iddiaları ön şart olarak sunmadığını dikkat çeken Nalbandyan, 2009'da iki ülke arasında başlayan normalleşme sürecinin, Türkiye'nin protokolleri askıya alması sebebiyle aksadığını söyledi.

Washington'un Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden yana olduğunun hatırlatılması üzerine Nalbandyan, "ABD'nin, Türkiye Ermenistan ilişkilerinin ön koşulsuz olarak normalleşmesi konusundaki duruşunu paylaşıyoruz" dedi.

Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için hiçbir zaman 1915 olaylarına ilişkin iddialarını ön koşul olarak öne sürmediğini ve Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda herhangi bir ön koşullarının bulunmadığını savunan Nalbandyan, "Türkiye ile 2009 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın başkanlık ettiği heyetle Erivan'da çok başarılı görüşmeler yaptık ve sınırların açılması ile iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak iki protokol imzaladık. Türkiye protokolleri askıya aldı, şimdi yine başladığımız noktadayız" ifadelerini kullandı.

 

'Ermenistan Cumhuriyeti hiçbir zaman Türkiye'den toprak talebinde bulunmadı'

 

Nalbandyan, bir gazetecinin "Ermenilerin Türkiye'den toprak talep etmesi" ile ilgili yönelttiği soruya cevaben, bu iddianın Türkiye'de ortaya atıldığını öne sürerek, "Ermenistan Cumhuriyeti hiçbir zaman Türkiye'den toprak talebinde bulunmadı" yanıtını verdi.

ABD-Rusya ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Washington sonrasında Moskova'ya geçecek olmasının ABD yönetimince nasıl karşılandığının sorulması üzerine Nalbandyan, şunları söyledi:

"Bizim Rusya ile mükemmel stratejik ilişkilerimiz var, aynı zamanda ABD ile de aramızda çok güçlü bir işbirliği söz konusu. Bu durumda Cumbhurbaşkanımızın önce Washington'da, sonra da Moskova'da olmasında veya önce Moskova'da, sonra da Washington'da olmasında bir beis yoktur."

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve beraberindeki heyet, 7-9 Mayıs'ta, 1915 olayları ile ilgili Ermeni diyasporası tarafından düzenlenen bir dizi anma etkinliğine katılmak üzere Washington'da bulunuyor. Heyet, ABD'yle Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması'nı da içeren, ekonomi gündemine dair bir dizi temasta da bulundu.

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