Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden 'Zeytin Dalı' duası

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Zeytin Dalı Harekâtı’nda başarılar dileyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekaası için dua etmeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeri göğü yaratan Rabbimizin göksel nimetleriyle bereketleneceğimize kalben inanıyoruz. Bu inancımızla, kiliselerimizde yapılan ayinler esnasında her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekaası, vatanın bütünlüğü, milletimizin birlik ve esenliği için dua etmeye devam edilecektir. Tanrı dualarımızı kabul etsin."