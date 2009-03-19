Türkiye, Ermeniler arasına nifak sokuyormuş!

ABD'de Ermenilerin en büyük ve radikal örgütü Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Türkiye'nin, Ermenistan ile diaspora Ermenilerini bölmeye çalıştığını ileri sürdü.



ABD Kongresi'ndeki Ermeni lobisinin, 1915 olaylarına ilişkin yeni bir tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sunmasından bir gün sonra Amerikan Ermenilerine hitaben bir açıklama yayımlayan ANCA başkanı Ken Hachikian, Türkiye'nin Ermeni diasporasıyla Ermenistan'ın arasını açmaya çalıştığını ileri sürdü.



"Demiri tavında dövmemiz gerek" diye konuşan Hachikian, "ortak davaya katkı" için Amerikalı Ermenilerin ANCA'ya para bağışında bulunmalarını istedi.

