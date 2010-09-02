-TÜRKİYE ENTOSO-E'YE BAĞLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Türkiye, General Electric'in (GE) ''akıllı şebeke teknolojisi'' ile Avrupa elektrik ağına bağlanacak. GE'den yapılan açıklamada, eylül ayı içinde gerçekleştirilecek bağlantı ile GE'nin ''akıllı şebeke teknolojisi''nin, elektrik şebekelerinin entegrasyonunu sağlayarak Avrupa çapında enerji güvenirliğini iyileştireceği vurgulandı. Açıklamada, bu bağlantının enerji alanında büyüme ve ekonomik fırsatların genişlemesini sağlayacağı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş'nin (TEİAŞ) Avrupa elektrik piyasası ile enerji alışverişinde bulunabileceği, bunun da Avrupa genelinde enerjinin güvenirliğini ve kullanılabilirliğini artıracağı belirtildi. 1950’li yılların başında 7 üye ile senkron paralel işletilmeye başlayan ve son gelişmelerle üye sayısı 24'e ulaşan Avrupa Elektrik İletim Birliğinin (ENTSO-E) dünya üzerinde enerji talebinin en yüksek olduğu bölgelerden biri olduğunun altı çizilen açıklamada, enerji temininde birbirlerine ve dışa bağımlı olan ENTSO-E ülkelerinin enerji politikalarını şekillendiren temel unsurların, daha fazla şebeke senkronizasyonu ile geçerli tek tip piyasa modeli oluşturmak ve bu sayede enerji arzı güvenliğini artırmak, enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve kullanım verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, çevre sorunlarını en aza indirmek ve şebekelerin enerji çeşitliliğini fırsata dönüştürmek olarak benimsendiği hatırlatıldı. Türkiye'yi Avrupa elektrik ağının geri kalanı ile bağlamanın, bu girişimlerin karşılanmasına yardımcı olmak için önemli bir adım olduğuna işaret edilen açıklamada, sınır ötesi sistemin, aynı zamanda Avrupa için yeni ve daha temiz bir enerji karışımı sağlayabileceği, Avrupa ülkelerinde yenilenebilir enerjiye talep olduğu, Türkiye'nin ise yoğun yenilenebilir enerji kaynağının bulunduğu, bunun TEİAŞ ve ENTSO-E arasında karşılıklı fayda getirecek yeni bir ilişki kurulmasını sağlayacağı vurgulandı.