Türkiye enflasyonda 26. sırada

IMF'ye göre Türkiye, TÜFE cinsinden ortalama yüzde 11'lik enflasyon düzeyi ile Avrupa Birliği'ne üye olan Bulgaristan ile aynı düzeyde bulunuyor.



Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) son verilerine göre Türkiye, enflasyonda Fon'a üye ve resmi istatistiğe sahip 77 ülke arasında, 26. sırada bulunuyor.



IMF'nin son verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye, TÜFE cinsinden ortalama yüzde 11'lik enflasyon düzeyi ile Avrupa Birliği'ne üye olan Bulgaristan ile aynı düzeyde bulunuyor.



Türkiye'nin bulunduğu IMF üyesi ülkeler listesinde, resmi verilere göre en yüksek enflasyon Venezuelada bulunurken, euro bölgesi ülkeleri de en düşük enflasyona sahip ülkeler olarak yer alıyor. IMF'ye göre Türkiye, ileriki yıllarda, uygulamayı planladığı mali kuralın da etkisiyle, kalıcı tek haneli enflasyon düzeyini yakalayacak.



IMF'ye göre, mali kuralın altında yatan fikir, mali harcamalara kılavuzluk edecek bazı orta vade kuralların belirlenmesi. Mali kural ile politikaların gelecekte izleyeceği yol konusunda güven vermek ve neye göre değerlendirileceğini belirlemek amaçlanıyor.



IMF, Mali kuralların, bir yandan kamu maliyesinin yönü hakkında piyasalar açısından öngörülebilir bir patika ortaya koyarken, diğer taraftan da dışsal koşullardaki değişimlere karşı gereken politika tedbirlerinin alınmasına imkan verecek esneklikte tasarlanması gerektiğini de ifade ediyor.



Ortak çalışma



Türkiye, Aralık ayında Ankara'da, IMF ile mali kural konulu bir ortak çalıştay gerçekleştirmişti.

1990'ların sonunda Türkiye'nin, kronik enflasyon, yüksek bütçe açıkları, büyük ve daha da artan kamu borçları, yüksek reel faiz oranları, düşük ve dalgalanan bir büyüme ve zayıf şekilde idare edilen ve düşük sermayeli bir bankacılık sisteminden sıkıntı çektiğini belirten IMF, en son Stand-by düzenlemesinin tamamlandığı Mayıs 2008'de ise ekonominin bir dönüşüm geçirdiğini vurguluyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 yılında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 10,06, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 8,11 arttığını açıklamıştı.



