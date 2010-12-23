-TÜRKİYE ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Yücel Özden, Türkiye'nin enerji üretiminin tüketimi karşılama oranının 2010'da yüzde 28,5, 2011'de ise yüzde 27,6 olacağının tahmin edildiğini, bunun da enerjide dışa bağımlılığın önümüzdeki dönemde artacağını ortaya koyduğunu bildirdi. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen toplantı ve panelde, ''Enerji Raporu 2010''un tanıtımı yapıldı. Raporun sunumunu yapan Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Özden, Türkiye'nin enerji sektörünün bir anlamda fotoğrafını çeken raporu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Dünya genelinde bu yıl günlük petrol talebinin 800 bin varil artarak günlük 85 milyon varil olduğunun tahmin edildiğini bildiren Özden, global finansal krize bağlı olarak doğal gaz tüketiminde yüzde 2,1 düşüş yaşandığını, 2010'da doğal gaz tüketiminde bir artış beklenmediğini ifade etti. Meksika körfezinde petrol arama platformunda meydana gelen faciadan sonra aramalarda güvenlik konusunun da önem kazandığına dikkati çeken Özden, diğer taraftan, 2010 yılında kömür üretiminin yüzde 2 artışla 3 milyar 500 milyon ton eşdeğeri petrol olacağının düşünüldüğünü kaydetti. Yıllardan beri süregelen ''petrol bitti bitecek'' söylentilerine karşın petrolün enerjideki payını ve ağırlığını koruyacağını belirten Özden, dünyada önemli ölçüde değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Günümüzde dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji kaynaklarının yüzde 2,5'ini karşıladığına da dikkati çeken Özden, 2015 yılında bu payın sadece yüzde 3,3'e çıkacağının öngörüldüğünü kaydetti. -TÜRKİYE'DE DURUM- Raporun Türkiye bölümü hakkında da bilgi veren Özden, Türkiye'de milli gelir artışına paralel olarak elektrik tüketiminin de arttığını söyledi. 2011 yılında birincil enerji tüketiminin 114 milyon 300 bin ton eş değeri petrol (TEP), üretimin ise 31,6 milyon TEP olacağının tahmin edildiğini bildiren Özden, bunun da Türkiye'nin enerji anlamında ne kadar dışa bağımlı olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Birincil enerji üretiminde yüzde 58 pay ile kömürün önemli rol üstlendiğini belirten Özden, ''Türkiye'nin enerji üretiminin tüketimi karşılama oranı 2009 yılında yüzde 29,5 iken 2010'da yüzde 28,5, 2011'de ise yüzde 27,6 olacağı tahmin ediliyor. Bu da bizim dışa bağımlılığımızın önümüzdeki dönemde artacağını ortaya koyuyor. Dışa bağımlılık oranı gittikçe bizim aleyhimize gelişiyor'' diye konuştu. Akaryakıt fiyatlarına da değinen Özden, akaryakıttaki yüksek vergi oranlarını eleştirdi. Türkiye'de akaryakıttan hem ÖTV alınmasını hem de ÖTV'den KDV alınmasının ilginç olduğunu belirten Özden, Maliye Bakanlığının vergilere dönük herhangi bir müdahale eğiliminin olmadığının göründüğünü, dolayısıyla Türkiye'nin en pahalı akaryakıt tüketen ülkelerden biri olmaya devam edeceğini söyledi. Özden'in sunumunun ardından''Türkiye Enerji Sektöründe Durum, kısa ve Uzun Vadeli Gelişmeler ve Sorunlar'' konulu panel düzenlendi.