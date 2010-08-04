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Ekonomi

TÜRKİYE ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ CUMA AÇIKLANACAK KAYSERİ (A.A)

04 Ağustos 2010 17:12

-TÜRKİYE ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİSİ CUMA AÇIKLANACAK KAYSERİ (A.A) - 04.08.2010 - Türkiye enerji verimiliği stratejisinin Kayseri'de açıklanacağı bildirildi. Akdeniz Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (ADDMİB) yapılan açıklamada, ADDMİB'in, 13 Ağustos Cuma günü Kayseri'de düzenleyeceği toplantısında, Türkiye'nin enerji verimliliği stratejisinin açıklanacağı kaydedildi. Açıklamada, toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Başkanı Erkan Gürkan ve Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi (TEVEM) Başkanvekili Adnan Ersoy Ulubaş'ın da katılacağı belirtildi.

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