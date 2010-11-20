-TÜRKİYE ENERJİ TÜKETİMİNDE AVRUPA SONUNCUSU ANKARA (A.A) - 20.11.2010 - Kalkınma ve sanayileşmenin önemli göstergelerinden biri sayılan birincil enerji tüketiminde Türkiye, kişi başına 1,370 kilogram (kg) petrol eşdeğeri tüketimi ile dünyada 69'uncu, Avrupa'da ise sonuncu sırada yer alıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) 2010 Ülkeler Dünya Nüfusu Raporundan yapılan derlemeye göre, petrol ve doğalgaz da yüksek oranda dışa bağımlı Türkiye'nin enerji tüketiminde alacağı çok yol var. Primer enerji de denilen birincil enerji tüketiminde (petrol, kömür, linyit, doğalgaz, hidrolik, jeotermal, elektrik... vs tüketimi) 19 bin 504 kg petrol eşdeğeri kişi başı tüketimi ile petrol zengini Katar, dünyada 186 ülke arasında başı çekiyor. Katar'ı 15 bin 708 kg eşdeğer petrol birinci enerji tüketimi ile İzlanda ve 11 bin 832 kg eşdeğer petrol tüketim ile de Birleşik Arap Emirlikleri izliyor. Bir diğer petrol ülkesi Bahreyn 11 bin 551 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile dördüncü, Karayipler'de yer alan ada ülkesi Trinidad ve Tobago 11 bin 506 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile beşinci, Hollanda Antilleri 11 bin 321 kg petrol eşdeğeri altıncı, Kuveyt 9 bin 463 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile yedinci, Lüksemburg 8 bin 790 kg eşdeğeri petrol tüketimi ile sekizinci, Kanada 8 bin 169 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile de dokuzuncu sırada yer aldı. Dünyanın en gelişmiş ülkesi ABD ise kişi başına 7 bin 766 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile listenin ancak onuncu sırasına yerleşirken, Türkiye kişi başına bin 370 kg petrol eşdeğeri birincil enerji tüketimi ile 69'uncu sırada yer alabildi. -KITALARIN EN FAZLA ENERJİ TÜKETENLERİ- Kişi başına birincil enerji tüketimi kıtalar açısından incelendiğinde listenin ilk sırasında yer alan Katar, kişi başına tükettiği enerji ile Asya kıtasının en fazla enerji tüketen ülkesi konumunda. Listenin ikinci sırasında yer alan İzlanda kişi başına enerji tüketiminde Avrupa kıtasının ilk sırasında yer alırken, Türkiye kıta sonuncusu oldu. Trinidad ve Tobago Kuzey Amerika'da, Okyanusya'da Avustralya, Afrika kıtasında da Libya ilk sırada yer aldı.