Türkiye en yüksek vergiye veren 21'nci ülke

Türkiye, en yüksek Bireysel Gelir Vergisi oranına sahip 38 ülke arasında 21'nci sırada bulunuyor.



Türkiye, en yüksek Gelir Vergisi oranı olan 38 ülke arasında bulunuyor. Vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim hizmetlerini sağlayan İsviçre'deki KPMG kuruluşunca 86 ülke arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye 100 bin dolarlık bir gelire uygulanan efektif Gelir Vergisi'ne sosyal güvenlik primi eklendiğinde yüzde 34,9 toplam yük ile Gelir Vergisi sıralamasında 21. sırada yer alıyor.



KPMG tarafından yayımlanan ve 86 ülkeyi kapsayan "2009 Bireysel Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Oranları Araştırması"nda, 2003-2009 döneminde 86 ülkede her yıl vatandaşların merkezi hükümete ödemek zorunda kaldıkları en yüksek Gelir Vergisi oranları ve sosyal güvenlik primleri değerlendirildi.



KPMG'nin belirlemelerine göre en yüksek Gelir Vergisi oranı, 26 ülkede yüzde 40 ve üzerinde, 12 ülke yüzde 35-39, 10 ülkede ise yüzde 30-34 arasında seyrediyor. Bu arada 86 ülke arasında en yüksek Gelir Vergisi oranı ise yüzde 62,3 ile AB ülkelerinden Danimarka'da gözleniyor. Danimarka'yı yüzde 56,7 ile İsveç, yüzde 52 ile Hollanda ve yüzde 50 ile Avusturya, Belçika ve Japonya izliyor.



ABD'de yüzde 35'e ulaşan yük, Norveç, Portekiz, Güney Afrika, İngiltere, Avustralya, Çin, Fransa, Almanya ve İtalya'da yüzde 40-45 düzeyinde seyrediyor.



En düşük vergilendirme ise "vergi cennetleri" olarak tanınan ülkelerde görülüyor. Vergi yükü sıfır olan ülkeler ise Bahamas, Bermuda, Cayman Adaları ile Bahreyn, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve BAE'den oluşuyor.



KPMG, yıllık brüt geliri 100 bin dolar olan bir kişi üzerindeki Gelir Vergisi ve sosyal güvenlik yüklerini de ayrı ayrı belirledi. Bu tutardaki bir brüt geliri olan kişi, yüzde 37,6 ile en yüksek efektif Gelir Vergisi'ni Danimarka'da ödüyor. Ancak sosyal güvenlik primi dikkate alındığında durum değişiyor. Türkiye'de 100 bin dolarlık bir brüt geliri olan bir vatandaşın ödeyeceği efektif Gelir Vergisi oranı yüzde 30,5, sosyal güvenlik prim oranı ise yüzde 4.4 olarak belirlendi.

