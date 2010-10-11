-TÜRKİYE EN YÜKSEK KONUŞMA SÜRESİNE SAHİP ÜLKE İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Ericsson'un ''Consumer Lab 2010 Türkiye'' araştırmasına göre, Türk telefon kullanıcıları günde 76 dakikalarını mobil telefon konuşmasıyla geçiriyor. Ericsson'un, geleceğin teknolojilerini sergilendiği Ericsson Roadshow TIR'ı, İstanbul'a geldi. Kanyon Alışveriş Merkezinde 17 Ekim 2010 tarihine kadar ziyarete açık olacak TIR'da düzenlenen basın toplantısında, Ericsson'un Türk tüketicilerinin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini ortaya koyan ''Consumer Lab 2010 Türkiye'' araştırmasının sonuçları da açıklandı. Türkiye çapında 7 bölgedeki 15 şehirden 1.500 kişiyle yapılan araştırmaya göre, ''Gün içinde ne kadar süre telefonla konuştukları'' sorulduğunda, Türk kullanıcılar günde 76 dakikalarının mobil telefon konuşmasıyla geçtiğini söylüyor. Bunun 52 dakikası kişisel, 24 dakikası ise iş ile ilgili görüşmelerden oluşuyor. Bu sonuçla Türkiye, dünyadaki araştırmalar içinde en yüksek konuşma süresine sahip ülke olarak dikkati çekiyor. Türk halkının mobil genişbant memnuniyetinde yüzde 48 ile dünyada en yüksek orana sahip olduğunu da ortaya koyan araştırmaya göre, nüfusun yüzde 79'u mobil genişbantın ne olduğu biliyor. Bu bilinirlik yüzdesi de dünyada ilk sırada yer alıyor. 3G'deki bilinirlik seviyesi ise yüzde 84 seviyesinde bulunuyor. Türkiye'deki sabit genişbant ve taşınabilir bilgisayar kullanımına bakıldığında ise 2006 yılında yüzde 24 ve 2008 yılında yüzde 45 olarak ölçülen sabit genişbant kullanımı, 2010 yılında yüzde 62'ye çıkmış bulunuyor. 2006 yılında yüzde 8, 2008 yılında yüzde 21 olan taşınabilir bilgisayarların pazardaki oranı 2010 yılında yüzde 26 seviyesinde yer alıyor. Araştırma sonuçları, mobil genişbant ve mobil internet kullanımının ise şu anda yüzde 6 civarında olduğunu gösteriyor. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı yeni teknoloji ve servisleri takip etmek için yakınlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtirken, yüzde 30 civarında bir kesim yeni teknolojileri heyecan verici bulduğunu ve kullanmaya çalıştığını ifade ediyor. -SOSYAL AĞLARA YAKLAŞIM- Araştırmaya katılanlar arasında sosyal ağların insanların iletişim yetenekleri ve dili doğru kullanmaları konusunda olumsuz etkisi olduğunu düşünenlerin oranı araştırmanın yapıldığı 25 ülke ortalamasında yüzde 36 olurken, bu oran Türkiye'de yüzde 45 olarak gerçekleşti. ''Fırsat buldukça işte bile olsam sosyal ağ sitelerini ziyaret etmeye çalışıyorum'' diyenlerin oranı ise dünya ortalamasında yüzde 18, Türkiye'de yüzde 28 oldu.