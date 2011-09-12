-Türkiye en hızlı büyüyen ikinci ülke ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde dünyanın ikinci, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.8 büyüdüğünü açıkladı. A.A muhabirinin AB istatistik kurumu Eurostat, OECD ve ilgili ülkelerin istatistik verilerine dayanarak hazırladığı habere göre, Çin, yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 9,5 büyürken, Çin'i yüzde 8,8 ile Türkiye ve yüzde 8,4 büyüme oranıyla Estonya takip etti. İkinci çeyrekte Hindistan yüzde 7,7, Şili yüzde 6,5, Endonezya yüzde 6,5, Litvanya yüzde 6,2 ve Letonya yüzde 5,7 büyüme kaydetti. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD aynı çeyrekte yüzde 1,5, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ise yüzde 2,8 büyüme sağladı. Bu yıl 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ekonomideki olumsuz etkilerini üzerinden atmaya çalışan Japonya ekonomisi ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de daraldı. İlk çeyrekte yüzde 0,7 daralan dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya, ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 küçüldü. -Avrupa'da durum- Hem geçen yılın son çeyreğinde hem de 2010 yılının tamamında olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olan Türkiye, ikinci çeyrekte de bu unvanını korudu. Avrupa'da Türkiye'den sonra en hızlı büyüyen ülkeler yüzde 8,4 ile Estonya, yüzde 6,2 ile Litvanya, yüzde 5,7 ile Letonya ve yüzde 5,3 ile İsveç oldu. Bu ülkeleri sırasıyla yüzde 4,5 ile Polonya, yüzde 4,1 ile Avusturya, yüzde 3,5 ile Slovakya, yüzde 2,8 ile Almanya, yüzde 2,7 ile Finlandiya, yüzde 2,5 ile Belçika, yüzde 2,4 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 2 ile Bulgaristan, yüzde 1,9 ile Danimarka, yüzde 1,6 ile Fransa, yüzde 1,5 ile Hollanda, yüzde 1,4 ile Kıbrıs Rum kesimi, yüzde 1,2 ile Macaristan, yüzde 1 ile Slovenya, yüzde 0,8 ile İtalya, yüzde 0,7 ile İngiltere ve İspanya takip etti. Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) kurtarma paketlerinden yararlanan, ancak hala borç sorununun üstesinden gelmeye çalışan Yunanistan ve Portekiz ekonomileri ilk çeyrekten sonra ikinci çeyrekte de daraldı. Yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 8,1 daralan Yunanistan ekonomisi ikinci çeyrekte de yıllık yüzde 7,3 küçüldü. İlk çeyrekte yıllık yüzde 0,6 küçülen Portekiz ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 daraldı. İkinci çeyrekte 17 üyeli Avro Bölgesi'nde büyüme yıllık yüzde 1,6 ve 27 üyeli AB'de yüzde 1,7 oldu. -Çin en hızlı büyüyen ekonomi- Gelişmekte olan ekonomilerin en hızlı büyüyen ekonomisi Çin'in, gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) ikinci çeyrekte yıllık yüzde 9,5 oranında büyüdü. Böylece Çin, ikinci çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi unvanına sahip oldu. Geçen yıl Japonya'yı geçerek dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in GSYH'si ilk çeyrekte de yüzde 9,7 artmıştı. Çin geçen yıl yüzde 10,3 büyümüştü. Asya'da Çin'i, Asya'nın üçüncü büyük ekonomisi Hindistan takip etti. İlk çeyrekte GSYH'si yüzde 7,8 büyüyen Hindistan, ikinci çeyrekte yüzde 7,7 oranında büyüme kaydetti. Bu iki ülkeden sonra en hızlı büyüyen ekonomiler Şili ve Endonezya oldu. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,9 büyüme oranını yakalayan Şili'nin, ikinci çeyrek GSYH büyümesi yıllık yüzde 6,5 olarak kaydedildi. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de yüzde 6,5 büyüme oranını yakaladı. Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya'nın ikinci çeyrek büyümesi yüzde 3,1 olarak kaydedildi. Brezilya bu yıl ilk çeyrekte yüzde 4,1 büyüme sağlamıştı. Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore, ilk çeyrekte yüzde 4,2 büyüdükten sonra ikinci çeyrek büyümesi yüzde 3,4 olarak kaydedildi. Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 4,4 büyüyen Amerika kıtasının önde gelen ekonomilerinden Meksika, ikinci çeyrekte ise yüzde 3,3 büyüdü. G-20 üyesi ülkelerden Rusya'nın GSYH'si ilk çeyrekte yüzde 4,1 büyürken, ikinci çeyrekte bu oran yüzde 3,4 olarak belirlendi. G-7 üyesi Kanada ilk çeyrekte yüzde 2,9 ve ikinci çeyrekte yüzde 2,2 büyüme kaydetti.