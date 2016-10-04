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BBC Türkçe

Türkiye, en güçlü pasaportlar listesinde 41. sırada

Vizesiz seyahat edilebilen ülkeler ve insani gelişmişlik düzeyi temel alınarak hazırlanan listede Türkiye küresel sıralamada 41., bireysel sıralamada ise 86. sırada yer aldı

04 Ekim 2016 16:36

Mali danışmanlık şirketi Arton Capital'ın vizesiz seyahat edilebilen ülkeler ve insani gelişmişlik düzeyi temel alınarak hazırladığı en güçlü pasaport listede, Türkiye küresel sıralamada 41, bireysel sıralamada ise 86. sırayı aldı.

Listedeki küresel sıralama önceden vizesiz gidilebilen ülke sayısı dikkate alınarak yapılıyor. Türkiye, bu şekilde 103 ülkeye seyahat hakkı veren pasaportuyla bu sıralamada 41. sırada.

Bireysel sıralama ise vizenin, gidilen yerin sınır kapısında da alınabildiği ülkeleri hesaba katıyor. Türkiye pasaportu 69 ülkeye vizesiz girme hakkı verirken, 34 ülkeye girişte vize alınıyor.

En çok sayıda ülkeye vizesiz seyahat hakkı veren ülkeler listesindeyse, Türkiye üst sıralarda. 166 ülke pasaportuna vize istemeyen Türkiye 19. sırada bulunuyor.

Bu sıralamada sondaki ülkelerse; Afganistan, Somali ve Türkmenistan.

İki sıralamada da ilk üç sırada Almanya, İsveç ve Finlandiya var.

199 ülke ve bölgeyi kapsayan küresel sıralamada ilk iki sırayı 158 ülkeye vizesiz seyahat hakkıyla, Almanya ve İsveç pasaportları alıyor.

Bu ülkeleri; Finlandiya, Fransa, İsviçre, İspanya ve İngiltere pasaportları izliyor.

Listenin en sonundaki ülkelerse sadece 24 ülkeye vizesiz seyahat hakkı veren Afganistan pasaportuyla, 27 ülkeye vizesiz giriş yapılabilen Pakistan pasaportları.

Listenin dibindeki diğer ülkelerse, Irak, Somali, Suriye, Sudan, Etiyopya ve Güney Sudan.

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