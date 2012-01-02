-Türkiye en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yıl Türkiye en fazla ihracatı yüzde 10,41 pay ve 13 milyar 882 milyon 788 bin dolar ile Almanya'ya gerçekleştirdi. TİM verilerine göre, Türkiye, yılın tamamında 134 milyar 571 milyon 338 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin ihracatında ilk sırayı yüzde 10,41 pay ve 13 milyar 882 milyon 788 bin dolar ile Almanya alırken, bu ülkeyi yüzde 6,21 pay ve 8 milyar 272 milyon 97 bin dolar ile Irak, yüzde 5,82 pay ve 7 milyar 759 milyon 401 bin dolar ile Birleşik Krallık aldı. Birleşik Devletler (ABD) , Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu, İran, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 10 ülke arasında yer alırken, en fazla ihracat yapılan 20 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 67,87 olarak gerçekleşti. Otomotiv endüstrisi yılın tamamında gerçekleştirdiği 20 milyar 400 milyon 776 bin dolar ihracat ile yılın şampiyonu olurken, sektörün ihracatı 2010 yılına göre yüzde 17,41 oranında artış gösterdi ve toplam ihracattan 15,16 pay aldı. Bu sektörü, ihracatını önceki yıla göre yüzde 28,93 oranında artıran kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi. Sektörün ihracatı bu yıl 16 milyar 347 milyon 328 bin dolara yükseldi ve ihracattan yüzde 12,15 oranında pay aldı. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı da geçen yıla göre yüzde 10,70 oranında artarak 16 milyar 186 milyon 506 bin dolara ulaştı ve Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü sektörü oldu. Yıllık bazda ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 47,73 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller olurken, bu sektörün ihracatı 1 milyar 421 milyon 426 bin dolara çıktı. 2011 yılında zeytin ve zeytinyağı, tütün ve mamulleri ihracatlarında ise gerileme gözlendi. Tarım sektörü yılın tamamında 17 milyar 887 milyon dolar ihracatla toplam içinde yüzde 13,29 pay alırken, 111 milyar 537 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sanayi sektörlerinin payı yüzde 82,88 oldu. Madencilik ürünleri sektörü ise yılın tamamında 3 milyar 876 milyon 383 bin dolar ile toplamdan yüzde 2,88 pay aldı.