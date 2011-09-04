-Türkiye en fazla blok yapan takım PANEVEZYS (A.A) - 03.09.2011 - Türkiye, Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde şu anda en fazla blok yapan takım durumunda bulunuyor. A Grubu'nda yaptığı 3 maçta 14 blok yapan A Milli Takım, 4,7 ortalamayla bu kategoride ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi üç maçta 11 blok ve 3,6 ortalamayla Yunanistan, iki maçta 7 blok ve 3,5 ortalamayla Karadağ takip ediyor. -ÖMER AŞIK, BLOK'TA İLK SIRADA- Milli takım oyuncularından Ömer Aşık, en fazla blok yapan oyuncular arasında İtalya'nın yıldız oyuncusu Andrea Bargnani ile ilk sırayı paylaşıyor. Bu kategoride 3 maçta 7 blok yapan Ömer ve Bargnani, 2,3 ortalamayla ilk sırada yer alırken, bu oyuncuların ardından 3 maçta 6 blok ve 2 ortalamayla Ukraynalı Viacheslav Kravtsov geliyor.