-Türkiye en çok Irak'a işçi gönderiyor İZMİR (A.A) - 08.09.2011 - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile yılın 7 ayında, Türk işçilerin gönderildiği ülkeler arasında Irak, 5 bin 526 kişiyle ilk sırada yer alıyor. AA muhabirinin İŞKUR istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, 1960'lı yıllardan günümüze yurt dışına giden gurbetçi sayısı, 2 milyon 300 bini aştı. 1960 ve 1970'li yıllarda Almanya başta olmak üzere Fransa ve Avusturya en çok işçi gönderilen ülkeler arasında başı çekerken bu durum, 1980'li yıllardan itibaren değişti. Gurbetçiler bu dönemde artık Irak, Libya ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleri ile Rusya'ya gitmeye başladı. Irak, 2011 yılın 7 ayı itibarıyla Türk işçilerin gönderildiği ülkeler arasında 5 bin 526 kişiyle ilk sırada yer aldı. Buna göre, Irak'a giden işçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113,6 arttı. Irak'a geçen yıl 5 bin 405 kişi çalışmaya gitmişti. Türkiye'den 2008 yılında 16 bin 95 kişinin gittiği Rusya, o yıl en çok işçi gönderilen ülke oldu. 2009'da ise 13 bin 578 işçi ile Libya, bu unvanı aldı. Toplam 54 bin 847 kişinin yurt dışında işe yerleştirildiği 2010 yılında 15 bin 643 kişinin gittiği Libya neredeyse yurt dışına çıkan her 10 işçiden 3'ünün çalıştığı ülke oldu. Bu yılın ocak ve şubat aylarında da toplam bin 900 işçi, Libya'ya gitti. Ancak şubat ayında bu ülkede başlayan iç karışıklığın ardından tablo tamamen değişti. Libya'ya mart ayında 37, nisanda 5, temmuzda bir kişi olmak üzere bu döneminde sadece 43 kişi çalışmaya gitti. Kurum aracılığıyla yurt dışına çalışmaya giden toplam işçi sayısı ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,49'luk azalmayla 27 bin 421'e düştü. Türk işçilerinin bu yılın 7 ayında gönderildikleri ilk 10 ülke ve önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranı ise şöyle: /* Ülke İşçi sayısı Değişim yüzde Irak 5.526 113,6 Rusya 5.182 9,8 Türkmenistan 2.999 13,7 Katar 2.575 103,2 Libya 1.943 -81 Afganistan 1.393 -25,5 Cezayir 1.353 30,3 Suudi Arabistan 957 49,7 Azerbaycan 802 141,5 Almanya 598 -15,7 */