Türkiye en çok hangi marka talep gördü?

T24 - 2010 yılında Türkiye'nin 63 ilinde en çok satan otomotiv markası olan Ford, Avrupa'da hem satış hem de karlılıkta bütün kıtayı geride bırakarak, birinci oldu. Ford, Türkiye otomotiv pazarında yüzde 15.7'lik pazar payına ulaştı ve bu rakam Amerikalı şirketin Avrupa'daki en yüksek pazar payı oldu.



Eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in 'Verdiysem ben verdim. Bir dahaki sefere Çankaya'nın bahçesini de veririm' dediği Ford Otosan'ın Gölcük fabrikası yeni bir rekora imza attı. Amerikalı şirketin Avrupa'da en büyük 5 ülkesinden biri konumuna yükselen Türkiye'de, Ford Otosan 63 ildeki taşıt aracı satışlarında birinci oldu. 63 ilde en çok satan otomobil markası olan Ford'u en çok Fiat, Renault, Volkswagen markaları zorladı.



Bu yıl 630 milyon dolarlık yatırıma başlayan Ford Otosan, 2010 yılı rakamlarıyla mutlu oldu. Şirket, Gölcük tesislerindeki üretimin verdiği güçle Avrupa'da üçüncü kez peş peşe en karlı ülke olurken, 2010 itibarıyla İngiltere pazarını geride bırakarak, ilk kez pazar payında Avrupa kıtası birinciliğini yakaladı. Türkiye'de tarihi satış rekorunun kırıldığı 2010'da yüzde 15.7 pazar payıyla dokuzuncu kez liderliğe ulaşan şirket, böylece Avrupa'nın da en başarılı Ford operasyonu oldu.



Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, 2010'un kendileri için verimli ve mutlu eden bir yıl olduğunu belirterek, şunları söyledi: '9'uncu kez toplam pazarda liderliği elde ettik. Ticari araçtaki

birinciliğimizi bu yıl binek otomobille pekiştirdik. Binek otoda ikinci olduk. 2010'da pazar payımız en iyi yıllardan biri oldu. Aralık 2010'da 25 bin adetlik satışla gelmiş geçmiş en yüksek aylık satış rakamına ulaştık. Yıl bazında ise 123 bin adetle 2005'ten sonraki en iyi ikinci satış toplamı elde edildi. İngiltere'yi geçerek, Ford Avrupa içinde ilk kez en yüksek pazar payını yakaladık. Yüzde 15.7'yle Türkiye, Avrupa lideri oldu. İngiltere'nin pazar payı yüzde 15'in altında kalırken, onu İrlanda ve Macaristan izledi.'



Ford Otosan, 2008 ve 2009 yıllarındaki Avrupa'nın en karlı Ford şirketi unvanını korudu. Otay, 'Rakam resmi değil ama 2010'da Avrupa'daki en karlı operasyon biziz. Ford Avrupa içinde bizim karımız diğer tüm karları geride bırakır' dedi.





ÜÇÜNCÜ BÜYÜK İHRACATÇI



Genel Müdür Nuri Otay, 2010'da üretimlerini yüzde 40 artırarak 240 bin adede yükselttiklerini, ihracatlarını da yüzde 37'lik artışla 177 bin adede çıkardıklarını kaydetti. Otay, 2 milyar euroyu aşan gelirle Türkiye'de en fazla ihracat yapan 3 şirketten biri olacaklarını belirtti.

Nuri Otay, Ford Otosan'ın hedefleriyle ilgili olarak şunları anlattı: 'Bu yıl 10'uncu pazar liderliğini hedefliyoruz. Binek otomobilde 6 yeni araç ve 17 teknolojiyle iddialıyız. Ticari araçta da birinciliğimizi sürdüreceğiz. 2011'de toplam pazar yüzde 5-10 büyürse, gelmiş geçmiş en yüksek satış rakamına ulaşmış oluruz. Adet bazında da Avrupa'da 'Big 5' olarak adlandırılan İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'yla birlikte en büyük 5 pazar arasına gireriz.'





2011 İHRACATI 190 BİN ARACI BULACAK



Ford Otosan, 2011 yılında iç pazarın yanı sıra üretim ve ihracat rakamlarını da yükseltme hesapları yaptı. Otay, küçülen Avrupa pazarlarından fazla bir beklentileri olmadığını belirterek, yönlerini diğer pazarlara çevirdiklerini söyledi. Otay, 2011'de üretimlerinin 250 bin adede ulaşacağını belirterek, 'Üretilen araçların 190 bin adedini ihraç etmeyi hedefliyoruz. Özellikle Transit Connect'in Kuzey Amerika'ya ihracatı 20 bin adetlerden 30 binlere çıkacak. ABD'de filoların Connect'i daha yakından tanımaları ve muhtelif versiyonlarının devreye girmesi ilgiyi artırdı. 2009 ortasından bu yana ABD'ye 50 bin Connect ihracatı gerçekleştirdik. İhracatta 10 binlik artış, Amerika pazarından gelecek. Brezilya'da önemli gelişmeler var. Geçen yıl bu bölgeye Transit ihracatımız birkaç yüzlü adetlerle başladı. 2011'de ise 2-3 bin adet Transit göndereceğiz. Brezilya-Arjantin-Meksika bölgesinde büyük bir potansiyel görüyoruz. Türkiye ile Mercasur arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapıldıktan sonra ihracat katlanacaktır.'





CİRO % 40 ARTIŞLA 8 MİLYAR TL OLACAK



Ford Otosan'ın 2010 yılı cirosu 2009'a göre yüzde 40 artışla yaklaşık 8 milyar lirayı geçecek. 2009'da şirketin cirosu 5 milyar 774 milyon liraydı. Buna göre şirket cirosunu yüzde 40 oranında artırmış olacak.





63 ilde lider FORD



Bu arada Ford Otosan'ın yaptığı bir araytırmaya göre il sazında otomotiv satışlarında da şirket ipi önde gögüslemiş. Büyük şehirlerden sadece Ankara'da en çok satan marka olan Ford, toplam 63 ilde bu unvanı realize etmiş. Şirket, 2009 yılında 49 şehirde en çok satan marka olmuştu.





ABD'DE 11 ŞEHİRDE TÜRK MALI TAKSİ ÇALIŞIYOR



Ford Otosan, Karsan ve Nissan'la birlikte finale kaldığı 26 bin 500 araçlık New York Taksi ihalesinin sonucunu beklerken, ABD'de farklı pazarlara yönelmeyi de ihmal etmiyor. Nuri Otay, ABD'de 6 eyalette 11 şehirde Gölcük'te üretilen Transit Connect taksilerin kullanıldığını kaydetti. Otay, ABD standarlarına uygun taksilerin tamamen Türkiye'de üretildiğini ve yollara çıkmaya hazır halde ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.





ŞEHİR BAZINDA HANGİ MARKA KAÇ SATTI?



FORD RENAULT FİAT VW HYUNDAI OPEL PEUGEOT MERCEDES TOYOTA TOPLAM

TOPLAM 90.497 72.015 79.648 47.272 47.193 27.845 32.923 18.772 27.247 586.489



Adana 2726 1465 1907 929 952 656 696 538 874 14319

Adıyaman 478 246 216 146 83 26 69 54 81 1715

Afyon 422 222 391 392 177 70 247 49 184 2564

Ağrı 323 119 156 60 21 20 43 45 18 1007

Aksaray 176 98 156 92 147 22 30 90 104 1059

Amasya 295 190 185 92 45 40 122 28 54 1411

Ankara 9504 5242 5745 4048 4277 3577 6414 2482 2650 58590

Antalya 3421 2101 2750 1785 1814 817 1620 545 731 20999

Ardahan 107 11 34 13 12 8 8 2 6 265

Artvin 271 48 50 47 39 23 25 29 29 714

Aydın 1130 671 1085 365 335 243 245 82 361 5672

Balıkesir 1701 850 1237 362 593 308 331 144 465 7559

Bartın 131 52 94 51 31 18 21 21 28 596

Batman 504 66 106 100 174 32 152 101 92 1631

Bayburt 42 15 21 14 24 9 17 4 5 189

Bingöl 391 30 90 24 56 30 52 10 27 788

Bitlis 366 31 35 63 18 13 46 13 21 722

Bolu 321 134 192 96 55 95 48 76 112 1430

Burdur 224 94 120 71 50 68 78 24 38 1019

Çankırı 142 81 24 32 23 15 42 21 7 491

Çorum 389 204 275 196 123 100 192 32 133 2026

Denizli 934 648 627 360 346 287 314 224 309 5691

Diyarbakır 927 324 408 370 325 256 350 122 248 4416

Elazığ 441 210 277 117 246 250 329 43 176 2802

Erzincan 178 60 64 104 117 20 36 15 31 824

Erzurum 668 271 353 215 219 180 342 139 171 3931

Eskişehir 963 347 777 449 307 244 419 129 229 5460

Giresun 352 153 304 162 81 96 91 28 56 1596

Gümüşhane 143 11 55 30 19 17 29 21 17 417

Hatay 1470 721 1116 649 541 448 264 446 700 7991

Isparta 283 92 234 94 87 140 93 14 41 1415

İçel 2086 1227 1828 987 1232 501 471 450 323 11838

K.Maraş 744 353 359 310 226 176 487 94 172 3404

Karabük 189 68 118 67 27 21 35 24 41 754

Kars 373 62 173 48 36 30 64 14 14 955

Kastamonu 255 184 147 79 33 40 72 37 29 1127

Kayseri 1296 750 558 487 1160 321 372 223 287 7192

Kırıkkale 188 37 53 37 43 31 81 17 21 613

Kırşehir 185 185 36 71 130 19 35 16 21 824

Kocaeli 1823 1335 1811 780 978 448 463 245 978 11763

Konya 1106 860 872 789 819 311 585 279 275 8299

Malatya 515 158 463 267 275 217 259 48 52 2866

Manisa 1073 861 852 262 310 171 175 68 180 4873

Mardin 645 277 459 164 251 34 120 58 67 2576

Muş 545 61 97 65 58 29 33 30 39 1145

Nevşehir 294 204 258 113 179 48 54 73 31 1543

Niğde 252 92 189 65 59 49 22 14 22 966

Ordu 579 347 332 171 188 188 272 40 82 2797

Osmaniye 353 212 144 140 74 44 42 29 172 1521

Rize 376 83 189 179 196 41 64 53 38 1545

Sakarya 539 399 501 290 272 281 269 97 327 4305

Samsun 1142 580 1059 487 412 566 202 202 291 6546

Siirt 302 101 104 24 84 9 30 26 20 810

Sivas 653 279 322 109 140 110 284 63 139 2757

Şanlıurfa 791 482 697 393 438 117 187 83 363 4486

Şırnak 502 67 27 51 32 2 27 125 33 1095

Tokat 471 358 336 163 38 50 170 45 76 2246

Trabzon 685 413 498 361 339 236 321 145 155 4342

Tunceli 53 27 26 21 17 14 33 10 19 293

Uşak 294 188 182 133 163 105 30 53 35 1627

Van 550 102 229 283 166 88 263 48 119 2464

Yalova 405 173 128 82 193 47 110 22 59 1525

Yozgat 195 178 117 125 45 34 65 15 22 1044







