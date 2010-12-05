-TÜRKİYE EN ÇOK GALATASARAY'I KONUŞTU ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Medya Takip Merkezi (MTM)'nin hazırladığı Kasım ayı raporuna göre, en çok konuşulan takım Galatasaray, en medyatik sporcu ise Fenerbahçe'nin kaptanı Alex De Souza oldu. MTM Kurumsal İletişim Birim Şefi Nesil Hande Yel, Kasım ayında en çok konuşulan futbol takımının Galatasaray olduğunu belirterek, ''Lig ortasında teknik direktörü değişen ve aldığı kötü sonuçlarla sarsılan sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda saha performansı en düşük olan ekipti. Galatasaray yönetim kurulu üyesi Cemal Özgörkey'in görevinden istifa etmesi büyük yankı uyandırırken, kulüp, ay boyunca medyanın yakın markajında kalmaya devam etti. MTM'nin 2 bine yakın gazete, dergi, TV kanalı ve haber sitesinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, Galatasaray medyada toplam 29 bin habere konu edildi'' dedi. -YEL: ''FENERBAHÇE BU AY DA İKİNCİ SIRADA''- Nesil Hande Yel, MTM'nin aynı araştırma raporuna göre, Fenerbahçe'nin, Kasım ayında da en medyatik takım olma unvanını alamadığını vurgulayarak, ''Fenerbahçe Kasım ayında da Galatasaray'ın ardından en medyatik ikinci takım oldu. Alex De Souza'nın, Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 3 bininci golünü ağlara göndermesi, spor basında sıkça yer bulan olaylar arasında yer almasına rağmen, Alex de Fenerbahçe'yi zirveye taşımaya yetmedi. Fenerbahçe ay boyunca toplamda 28 bin 57 kez gazetelerde haber olarak yer aldı. Sarı-lacivertlilerin ekranlarda kalma süresi ise 91 saate yakın oldu'' diye konuştu. Hande Yel, en medyatik takım sıralamasında Beşiktaş'ın 3., Trabzonspor'un 4. ve Bursaspor'un ise 5. sırada yer bulduğunu söyledi. -ALEX, TÜRK MEDYASININ EN GÖZDE İSMİ OLDU- Yel, Kasım ayının en popüler sporcusu listesinde ise birinci sıraya Fenerbahçeli Alex'in yerleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe'nin lig tarihindeki 3 bininci golünü atmasının ardından formasını ve kramponlarını Fenerbahçe müzesine armağan etmesi, medyada yüksek yansıma buldu. Medyatik futbolcunun aynı zamanda Gaziantepspor'a 100. golünü atıp 100'ler Kulübü'ne girmesi, ona olan ilgiyi arttırdı. Alex, ay boyunca medyada 4 bin 763 haberle yer bulurken, ekranlarda kalma süresi ise 6 saati aşkın oldu. Araştırma raporuna göre, adını zirvede görmeye alıştığımız bir diğer ünlü oyuncu Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, bu ayın en medyatik futbolcular listesinde ikinci sırada yer aldı. Haber sayısında yüzde 20 oranında azalma tespit edilen Quaresma'nın, Rapid Wien maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 39 gün sahalardan uzak kalmasının ardından, Kasımpaşa maçında yeniden forma giymesi, basının ilgisini yeniden ona yöneltti. Portekizli oyuncu medyada toplam 4 bin 708 haber ile yer bulabildi ve Alex'in ardından 2. oldu.'' -ARDA TURAN ZİRVEDEN DÜŞTÜ- Geçtiğimiz ay Türkiye'nin en çok konuşulan futbolcusu olan Galatasary'ın kaptanı Arda Turan'ın, Kasım ayında üçüncü sıraya gerilediğini vurgulayan Yel, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda'nın sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamaması, geçtiğimiz ay spor basınının en çok ilgi gösterdiği konu başlıkları arasındaydı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Arda'nın, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat tarafından gece gezmeleri konusunda uyarılması, medyada sıkça konuşuldu. IFFS'nin internet anketinde dünyanın en popüler futbolcuları sıralamasında 43. sırada gösterilmesi, Arda'yı öne çıkaran bir başka haberdi. Popülaritesi yüzde 42 oranında azalma gösteren ünlü futbolcunun medyadaki haber sayısı da 4 bin 340'a düştü.'' -LİSTEYİ IVERSON DELDİ- Yel, raporda en popüler sporcu listesinde ilk kez bir basketbolcunun yer bulduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı: ''Dünyaca ünlü ABD'li basketbolcu Allen Iverson'un Beşiktaş'a transferi, geçtiğimiz ayın spor basınına yansıyan en önemli gelişmeleri arasındaydı. Medyanın yeni gözdeleri arasına yerleşen Iverson, 2 bin 852 habere konu edildi.''