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Ekonomi

Türkiye, emlak fiyatıyla yabancı yatırımcıların gözdesi

FT, Türkiye'nin emlak piyasasına dikkati çekerek, "Türkiye'de düşük fiyata emlak sahibi olunabildiğini" yazdı.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - Emlak firmalarının İstanbul ile ilgi görüşlerine yer veren saygın İngiliz ekonomi gazetesi Financal Times, bu yıl özellikle yabancı yatırımcıların İstanbul'da emlak alımına büyük ilgi gösterdiklerini bildirdi.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'nin emlak piyasasına dikkati çekerek, ''Türkiye'de düşük fiyata emlak sahibi olunabildiğini ve kira karının yüksek olduğunu'' yazdı.

Gazetenin bugünkü sayısında (26 Haziran 2010) ''Yatırımcılar Türkiye'ye yöneliyor'' başlıklı haberde, ''Türkiye'nin çekici kira karları ve ucuz emlak fiyatlarıyla, İngiliz emlak yatırımcılarının gözdesi olduğu'' belirtildi.

Türkiye'de emlak kira kazançlarının yüzde 5.48 ile Avrupa'daki Fransa, İspanya, Portekiz gibi bir çok ülkeden daha yüksek olduğuna dikkat çekilerek, ''Global Property Guide'' adlı emlak rehberinin bu ayki sayısında, ''Türkiye'yi, Avrupa'da yatırım yapılacak en iyi yer'' olarak gösterdiği bildirildi.

Emlak firmalarının görüşlerine de yer veren FT, ''Stuart Johnson of Experience International'' adlı emlak şirketinin, yabancı yatırımcıların bu yıl özellikle İstanbul'da emlak alımına büyük ilgi gösterdiklerini söylediğini aktardı.

Gazetede, Türkiye'nin büyüyen bir ekonomisi olduğuna da dikkat çekilerek, ancak emlak yetkililerinin yatırımcıları Türkiye'den emlak alırken, özellikle değişken fiyatlar konusunda dikkatli olmaya çağırdığı kaydedildi.


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