Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Bayraktar: Emekliler yaşam savaşı veriyor

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Burhan Bayraktar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılmasının gündemlerinde olmadığına yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in emeklilere verilen bin 100 TL’lik bayram ikramiyesinde artış yapılmayacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Bayraktar, "151 bin emeklinin yaşadığı bu kentte 86 bin kişi açlık sınırının altında maaş almaktadır" dedi. Bayraktar, “Emekliler yaşam savaşı veriyorlar bu kentte. Sayın Bilgin açlık sınırının altındaki maaşla 3 gün yaşayacak Trabzon’da" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar şunları söyledi:

"Sayın Bakanımız Vedat Bilgin emeklilerin yaşantısını bilmiyor. Trabzon TEFE, TÜFE'de Türkiye’nin en pahalı kentlerinden birisi. 151 bin emeklinin yaşadığı bu kentte 86 bin kişi açlık sınırının altında maaş almaktadır. Sayın Bilgin, emekliler yaşam savaşı veriyorlar bu kentte. Sayın Bilgin açlık sınırının altındaki maaşla 3 gün yaşayacak Trabzon’da. 2018 yılında yürürlüğe giren bin lira daha sonradan bin 100 lira yapılan açıklamalarla bugün 358 TL’ye düşmüştür. Eğer o zamandan beri sadece enflasyona göre hesaplanmış olsaydı bugün bin 100 liralık ikramiye 2 bin 903 TL olurdu. 2 bin 903 TL’yi bin 100 lira olarak saklamak, ya ekonomiyi bilmiyorlar veya emekliye bir ceza veriyorlar, emeklinin bir suçu var.

"Şu anda çok acilen 2 bin 903 TL olmalıdır"

10 yıldır bu görevi yapan arkadaşınız olarak bu STK Başkanı olarak ilk defa böyle bir bu pahalılıkta bu şekilde garip davranışla karışı karşıya kaldık. Ama sayın cumhurbaşkanımız hep böyle olmuştur maaş artışlarında da böyle olmuştur. Bakanımız olan Sayın Bilgin’in belli ki Cumhurbaşkanımızı da yanlış bilgilendirmeden ötürü doğabilecek zararları Trabzon’da 151 bin emekli çekecektir. Şu anda çok acilen 2 bin 903 TL olmalıdır. Bizim şu anda 86 bin kişimiz asgari ücretin altında maaş alıyor. Bu bir utançtır, sosyal devletin utancıdır. Türkiye’ye yakışmıyor yakışmadığı sürece de biz 2 bin 903 liranın altında verilebilecek ikramiyeyi ikramiye diye kabul etmiyoruz.

"Sayın Bilgin temsil ettiği kitlenin farkında değil"

Torunlarımızla bayramlaşmaktan kaçınacağız. Kendilerine harçlık ve hediye veremeyeceğimiz. Yeniden emekli maaşları düzenlenmeli. Özellikle bayram ikramiyeleri de bizim başkanlar olarak başkanlar kurulunda asgari ücret düzeyinde olmalı demişiz. 4 bin 253 lira olmalıydı ama enflasyonun artışına göre ve gıdadaki artışın getirisiyle 4 bin 540 lira olması lazımdı. Temel enflasyonda geldiğimiz noktada şu an 2 bin 903 TL acilen bayram ikramiyesi olmalıdır diye düşünüyoruz. Trabzon’da yaşayan ve Türkiye’de yaşayan tüm emekliler bu konunun farkına varmalılar. Başta sayın Bilgin bu ülkenin emeklilerini dinlemelidir, dinlemek zorundadır. Bizler bu ülkenin büyükleriyiz gerçekten akil insanlarıyız geçmişin yorgunluklarını bugüne taşıyan insanlarız. Sayın Bilgin bunun farkında değilsen bağlı bulunduğu makamda, temsil ettiği kitlenin farkında değildir diye düşünüyorum."